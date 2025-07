Andare a dormire tardi in estate "è un problema serio", parla l'esperto del sonno  

Il riposo è una parte fondamentale della vita quotidiana di ognuno di noi. Occupa un terzo della giornata, ricarica le energie e prepara all'inizio di una nuova giornata. Per questi motivi, il sonno è essenziale. E chi dorme troppo poco può incappare in danni considerevoli per la salute. L'esperto del sonno Juan Nattex ha condiviso sui social un video in cui evidenzia i pericoli a cui il nostro corpo può andare incontro se non andiamo a letto presto e dormiamo costantemente troppo poco. "Chiunque vada a letto dopo le 23:00 sta letteralmente danneggiando la propria salute", ha assicurato. "Dormire fino a tardi e male sta diventando un'abitudine, ma è un problema serio", ha aggiunto sottolineando che poiché non notiamo "immediatamente" gli effetti di un sonno insufficiente, non siamo consapevoli dei danni che stiamo causando al nostro corpo e al nostro organismo.