L'abitudine che fa invecchiare prima e aumenta le rughe

L'invecchiamento è fonte di preoccupazione per molti ma con le abitudini corrette si può invecchiare nella maniera migliore. Il dottor José Viña, professore di fisiologia all'Università di Valencia e uno dei massimi esperti di longevità, sostiene che invecchiare bene dipende in gran parte dalle nostre decisioni quotidiane. E per questo incoraggia tutti a migliorare il nostro stile di vita per raggiungere una vecchiaia in salute. In un'intervista rilasciata a Europa Press, Viña ha sottolineato che il fumo è l'abitudine che più accelera l'invecchiamento e favorisce la comparsa di rughe. Lo specialista ribadisce che l'impatto del tabacco sulla salute si manifesta a lungo termine. "Se si fuma a 20 anni, a 30 non si avranno ancora bronchite cronica o cancro ai polmoni, ma questi inizieranno a 60 anni", ha avvertito Viña. Prove scientifiche dimostrano che il fumo non solo aumenta il rischio di morte prematura, ma compromette anche la qualità della vita in età avanzata.