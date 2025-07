Come tenere le mosche lontano da casa: il trucco della moneta fa il giro del mondo

Come tenere le mosche lontano da casa? C'è un metodo che sta facendo il giro del mondo ed è diventato virale con il nome di "trucco della moneta". Ne parlano in Spagna, Portogallo e Stati Uniti: ecco di cosa si tratta. Invece di ricorrere a prodotti chimici e diffusori elettrici, sempre più persone si rivolgono a rimedi naturali ed economici per tenere le mosche lontane. Uno dei più noti è, appunto, il popolare "trucco della moneta". Questo metodo, che ha guadagnato popolarità grazie alla sua diffusione sui social media, consiste nel riempire un sacchetto di plastica trasparente con acqua e inserirvi diverse monete. Una volta chiuso ermeticamente, il sacchetto viene appeso all'ingresso, sul balcone o alle finestre. Il riflesso della luce sull'acqua e sulle monete crea un effetto ottico che confonde le mosche e le tiene lontane. L'esperta di pulizia e organizzazione domestica Paula Seaton, racconta Marca, ha contribuito alla sua popolarità spiegandone il funzionamento su Instagram: "Respinge le mosche e riporta in vita le vecchie monete - ha spiegato -. La luce che attraversa la plastica e le monete confonde le mosche, che la scambiano per una minaccia". La sua semplicità e il basso costo hanno reso questo metodo un'opzione ideale per chi cerca alternative naturali.