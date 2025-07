Perché le zanzare pungono solo alcune persone, svelati i motivi  

Ci sono diverse ragioni per cui alcune persone sono più inclini di altre alla puntura di zanzara. È quanto è emerso da alcuni studi scientifici. A quanto pare, le zanzare preferiscono le persone con gruppo sanguigno 0 positivo a quelle con gruppo sanguigno A. Gli scienziati non sono certi del motivo per cui il gruppo sanguigno 0 sia così attraente, ma potrebbe essere correlato alle proteine o alle sostanze chimiche presenti nel sangue. Oltre al gruppo sanguigno, le zanzare hanno un'altra caratteristica fondamentale: preferiscono il rosso e il nero ai colori chiari. Pertanto, indossare abiti chiari può essere un'opzione migliore per respingerle. Inoltre, l'anidride carbonica è un'altra delle maggiori attrattive di questi insetti. Questa è più elevata nelle donne incinte e nelle persone di corporatura robusta, quindi questi individui hanno anche maggiori probabilità di essere punti.