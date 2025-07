Ecco cosa succede al tuo corpo se ogni notte dormi con il tuo cane

Per molto tempo si è creduto che condividere il letto con i cani potesse interferire con la qualità del sonno o addirittura compromettere l'igiene domestica. Tuttavia, recenti ricerche hanno sfatato molti di questi miti. Studi di organizzazioni specializzate hanno dimostrato che, in molti casi, dormire con gli animali domestici non solo non influisce negativamente sul sonno, ma può addirittura migliorarlo. Le persone che dormono con i propri cani spesso riferiscono una maggiore sensazione di tranquillità, sicurezza e relax. Questo perché il contatto con l'animale favorisce il rilascio di ossitocina, noto come "ormone dell'amore", associato a sensazioni di benessere e attaccamento emotivo. Allo stesso tempo, la produzione di cortisolo, l'ormone legato a stress e ansia, si riduce.