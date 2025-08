Il tuo cane non ti lecca perché ti ama, il vero motivo è un altro

Molto spesso pensiamo che se il nostro cane ci lecca è perché ci ama. Ma un gesto apparentemente semplice può nascondere un messaggio più complesso. Lo spiega Alba Fernández, addestratrice cinofila specializzata in comportamento animale, che afferma che questo tipo di comportamento rivela spesso segnali di stress, preoccupazione o disagio . Imparare a leggere correttamente il linguaggio del corpo del nostro cane non solo ci permette di comprendere meglio ciò che sta cercando di dirci, ma anche di costruire una relazione più sana ed equilibrata, basata sul rispetto reciproco.

Cosa vuol dire quando il cane ci lecca

Uno degli errori più comuni che i proprietari di animali domestici commettono è interpretare le azioni dei loro cani da una prospettiva umana. Pensiamo che provino le stesse cose che proviamo noi, e quindi diamo per scontato che se ci leccano è perché ci amano follemente. Ma i cani non pensano o si comportano come noi. Alba Fernández, che studia il comportamento canino da anni, sottolinea che quando un cane ci lecca, non è sempre un segno di affetto. In molti casi, l'animale cerca di esprimere qualcosa che lo preoccupa o lo rende incerto. Lo fa per cercare rassicurazione o semplicemente per cercare di regolare una situazione spiacevole.

Leccare, molto più di semplici baci

Anche se un cane può occasionalmente leccarti in segno di affetto, nella maggior parte dei casi il messaggio può essere diverso. Leccare è uno strumento di comunicazione e, in quanto tale, il suo significato può variare a seconda del contesto, dello stato emotivo del cane e della relazione che ha con la persona. L'addestratore cinofilo spiega che questo comportamento può derivare da nervosismo, stress o dal bisogno di calmare la tensione. Ad esempio, in un'atmosfera molto frenetica, con urla, bambini che corrono in giro o movimenti improvvisi, il cane potrebbe iniziare a leccare chi gli sta intorno per dire: "Questo mi mette a disagio" o "Questo mi preoccupa".

Cosa significa quando il cane lecca la mano

Un esempio significativo menzionato da Alba è quello di offrire la mano al cane per vedere come reagisce. Se l'animale si limita ad annusarla, probabilmente sta valutando se è al sicuro. Ma se inizia a leccarla insistentemente, potrebbe mostrare insicurezza. Questo contraddice completamente l'idea che leccare equivalga a dimostrare affetto incondizionato.