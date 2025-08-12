Il trucco consigliato dai professionisti per tenere lontane le vespe dalla piscina  

Non servono aceto o spray chimici. Il trucco più efficace raccomandato dai professionisti per respingere le vespe è imitare un nido. Basta appendere un sacchetto di carta marrone appallottolato vicino alla piscina o al portico. Le vespe territoriali tendono a evitare le aree in cui credono ci sia un altro nido. Un altro metodo efficace è una trappola fatta in casa con una bottiglia di plastica, birra, zucchero e un po' d'acqua . La miscela li attrae: entrano ma non escono. Queste trappole possono durare diversi giorni e impiegano cinque minuti per attivarsi. Se la posizionate a pochi metri dalla piscina, noterete il cambiamento fin dal primo giorno. Meglio evitare i profumi forti, lasciare a casa i costumi da bagno dai colori vivaci (un giallo acceso è come una margherita per una vespa) e, se possibile, piantare lavanda, menta o basilico vicino alla piscina.

Perché le vespe si trovano sempre in piscina

Le vespe cercano tre cose: acqua, cibo e riparo. E una piscina d'estate offre tutto questo. Per loro l'acqua non è solo una risorsa potabile ma anche una fonte per costruire i loro nidi. Se non trovano una fonte naturale nelle vicinanze, la piscina diventa la loro destinazione preferita. A questo si aggiunge l'odore di cloro e altre sostanze chimiche che molti insetti trovano appetitoso. Ma la calamita principale sono gli avanzi di cibo e bevande: succhi di frutta, bibite, frutta, gelato... Basta lasciare una lattina aperta o una fetta di anguria sull'asciugamano e inizieranno ad apparire. Inoltre, la maggior parte delle piscine è circondata da erba, fiori o arbusti, il che ne aumenta l'attrattiva.

Cosa fare se si viene punti da una vespa in piscina

La prima cosa da fare è mantenere la calma. Lavare la zona interessata con acqua e sapone il prima possibile. Quindi, applicare del ghiaccio (preferibilmente avvolto in un panno) per 10 o 15 minuti. Questo aiuta a ridurre il gonfiore e ad alleviare il dolore. Monitorare l'evoluzione. Se la zona interessata diventa molto rossa, si gonfia più del normale o si notano difficoltà respiratorie, bisogna rivolgersi immediatamente ad un medico. Per chi sa di avere allergie, è fondamentale portare sempre con sé i farmaci prescritti. Un autoiniettore può fare la differenza tra uno spavento e un'emergenza. Dettaglio in più: se il pungiglione è incastrato (più comune nelle api), non bisogna mai rimuoverlo schiacciandolo con le dita. È consigliabile usare il bordo di un cartoncino per grattarlo via delicatamente.