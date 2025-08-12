Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il trucco consigliato dai professionisti per tenere lontane le vespe dalla piscina  

Esiste un metodo semplice ed efficace, da preparare in meno di cinque minuti per spaventare le vespe
Il trucco consigliato dai professionisti per tenere lontane le vespe dalla piscina  © James Wainscoat/Unsplash
Non servono aceto o spray chimici. Il trucco più efficace raccomandato dai professionisti per respingere le vespe è imitare un nido. Basta appendere un sacchetto di carta marrone appallottolato vicino alla piscina o al portico. Le vespe territoriali tendono a evitare le aree in cui credono ci sia un altro nido. Un altro metodo efficace è una trappola fatta in casa con una bottiglia di plastica, birra, zucchero e un po' d'acqua. La miscela li attrae: entrano ma non escono. Queste trappole possono durare diversi giorni e impiegano cinque minuti per attivarsi. Se la posizionate a pochi metri dalla piscina, noterete il cambiamento fin dal primo giorno. Meglio evitare i profumi forti, lasciare a casa i costumi da bagno dai colori vivaci (un giallo acceso è come una margherita per una vespa) e, se possibile, piantare lavanda, menta o basilico vicino alla piscina.

Perché le vespe si trovano sempre in piscina

Le vespe cercano tre cose: acqua, cibo e riparo. E una piscina d'estate offre tutto questo. Per loro l'acqua non è solo una risorsa potabile ma anche una fonte per costruire i loro nidi. Se non trovano una fonte naturale nelle vicinanze, la piscina diventa la loro destinazione preferita. A questo si aggiunge l'odore di cloro e altre sostanze chimiche che molti insetti trovano appetitoso. Ma la calamita principale sono gli avanzi di cibo e bevande: succhi di frutta, bibite, frutta, gelato... Basta lasciare una lattina aperta o una fetta di anguria sull'asciugamano e inizieranno ad apparire. Inoltre, la maggior parte delle piscine è circondata da erba, fiori o arbusti, il che ne aumenta l'attrattiva.

Cosa fare se si viene punti da una vespa in piscina

La prima cosa da fare è mantenere la calma. Lavare la zona interessata con acqua e sapone il prima possibile. Quindi, applicare del ghiaccio (preferibilmente avvolto in un panno) per 10 o 15 minuti. Questo aiuta a ridurre il gonfiore e ad alleviare il dolore. Monitorare l'evoluzione. Se la zona interessata diventa molto rossa, si gonfia più del normale o si notano difficoltà respiratorie, bisogna rivolgersi immediatamente ad un medico. Per chi sa di avere allergie, è fondamentale portare sempre con sé i farmaci prescritti. Un autoiniettore può fare la differenza tra uno spavento e un'emergenza. Dettaglio in più: se il pungiglione è incastrato (più comune nelle api), non bisogna mai rimuoverlo schiacciandolo con le dita. È consigliabile usare il bordo di un cartoncino per grattarlo via delicatamente.

