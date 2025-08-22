Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Perché il gatto ti tocca con la zampa, il significato che non tutti conoscono  

In che modo il micio interagisce con gli umani attraverso semplici ma mirati gesti che possono anche essere quotidiani
2 min

Sono tanti e diversi i motivi per cui il nostro gatto ci tocca di continuo con la zampa. Di solito, il motivo più frequente che porta il micio a fare questo è la richiesta di attenzioni. Questo gesto, soprattutto se combinato con uno sguardo diretto o un miagolio insistente, è un modo per chiedere qualche coccola e un po' di attenzione. Il gatto impara poi che questo gesto porta a una reazione positiva: carezze, interesse o un momento di gioco. Indubbiamente un modo per stabilire un contatto fisico ma anche una interazione affettuosa che può rafforzare il legame tra il micio e il suo umano. Allo stesso tempo, in alcuni casi la zampa può diventare un modo per fare leva su di noi. Se stiamo mangiando, cucinando o tenendo in mano qualcosa di interessante, il gatto metterà una zampa su di noi perché vuole ottenere ciò che ha attirato la sua attenzione.

Il motivo per cui il gatto ci tocca con la zampa

In altri contesti il gatto potrebbe toccarci perché stufo di un'interazione fisica e potrebbe dunque dire in questo modo che ne ha abbastanza. Così la zampa sulla nostra mano è un metodo per farci sapere che dobbiamo smettere di accarezzarlo. È un linguaggio sottile e siamo invitati a rispettare i suoi confini. Ignorare questo segnale potrebbe creargli ansia o fastidio e peggiorare la relazione. L'approccio migliore è insomma sempre quello riflessivo: osserviamo il suo linguaggio del corpo e ascoltiamo cosa ci sta chiedendo di fare, senza dimenticare mai che dietro quel tocco, a volte considerato banale, c'è sempre l'opportunità di rafforzare il legame.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Da non perdere

Perché il gatto si sdraia dove tu ti siediLa triste storia del gatto dal naso enorme