Perché il gatto ti tocca con la zampa, il significato che non tutti conoscono  

Sono tanti e diversi i motivi per cui il nostro gatto ci tocca di continuo con la zampa . Di solito, il motivo più frequente che porta il micio a fare questo è la richiesta di attenzioni. Questo gesto, soprattutto se combinato con uno sguardo diretto o un miagolio insistente, è un modo per chiedere qualche coccola e un po' di attenzione . Il gatto impara poi che questo gesto porta a una reazione positiva: carezze, interesse o un momento di gioco. Indubbiamente un modo per stabilire un contatto fisico ma anche una interazione affettuosa che può rafforzare il legame tra il micio e il suo umano. Allo stesso tempo, in alcuni casi la zampa può diventare un modo per fare leva su di noi. Se stiamo mangiando, cucinando o tenendo in mano qualcosa di interessante, il gatto metterà una zampa su di noi perché vuole ottenere ciò che ha attirato la sua attenzione .

Il motivo per cui il gatto ci tocca con la zampa

In altri contesti il gatto potrebbe toccarci perché stufo di un'interazione fisica e potrebbe dunque dire in questo modo che ne ha abbastanza. Così la zampa sulla nostra mano è un metodo per farci sapere che dobbiamo smettere di accarezzarlo. È un linguaggio sottile e siamo invitati a rispettare i suoi confini. Ignorare questo segnale potrebbe creargli ansia o fastidio e peggiorare la relazione. L'approccio migliore è insomma sempre quello riflessivo: osserviamo il suo linguaggio del corpo e ascoltiamo cosa ci sta chiedendo di fare, senza dimenticare mai che dietro quel tocco, a volte considerato banale, c'è sempre l'opportunità di rafforzare il legame.