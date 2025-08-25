Claudia Schiffer compie 55 anni e svela il suo più grande segreto per restare spettacolare

Claudia Schiffer ha lasciato il segno nel mondo della moda. Nel 2025 ha compiuto 55 anni e continua ad affascinarci con quella bellezza abbagliante che l'ha catapultata al successo negli anni '90. E lo ha dimostrato con il suo ultimo servizio fotografico. Claudia ha condiviso sui social alcune foto in cui appare splendida in costume da bagno. Ha dunque pubblicato un video in cui mostra uno dei suoi rituali di bellezza, un trucco molto popolare tra le celebrità per rimanere radiose. "Tre minuti di bagno nel ghiaccio", ha fatto sapere la tedesca. I benefici del bagno nel ghiaccio sono molti e riguardano non solo il corpo umano, ma anche la sfera psichica ed emotiva. Il bagno in acqua fredda riduce le infiammazioni e i dolori articolari, migliora il sistema immunitario, aiuta la circolazione e le riparazioni muscolari e aumenta il benessere psico-fisico. Non è un caso che molti sportivi decidano di affidarsi alla crioterapia dopo l’allenamento sportivo. Tra i tanti, grande sostenitore di questa pratica è Cristiano Ronaldo.
Cosa fa oggi Claudia Schiffer
Oggi Claudia Schiffer vive una vita molto diversa da quella di un tempo. Ama trascorrere il tempo con suo marito, il produttore cinematografico Matthew Vaughn, che ha sposato 23 anni fa e con cui ha tre figli. Con la sua famiglia si gode una vita tranquilla nel Suffolk, a Coldham Hall, una proprietà costruita nel 1574 e dotata di ogni genere di comfort e lusso. Oltre ai bagni nell'acqua fredda, per mantenersi in forma Claudia Schiffer si affida al barrecore, un tipo di allenamento che combina alta intensità e basso impatto (HILIT) ed è progettato per migliorare la forza generale del corpo. Barrecore unisce danza classica, yoga e pilates per un allenamento impegnativo ma a basso impatto che rimodella e rafforza il corpo. È uno stile di allenamento che si consiglia di eseguire quattro volte a settimana. Una routine di esercizi che la modella tedesca abbina a una dieta sana, evitando alcol e tabacco, così come cibi lavorati e zuccheri . Latte e frutta di origine vegetale rientrano nella sua routine quotidiana e li abbina alle sue colazioni.