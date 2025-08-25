Claudia Schiffer compie 55 anni e svela il suo più grande segreto per restare spettacolare

Claudia Schiffer ha lasciato il segno nel mondo della moda. Nel 2025 ha compiuto 55 anni e continua ad affascinarci con quella bellezza abbagliante che l'ha catapultata al successo negli anni '90. E lo ha dimostrato con il suo ultimo servizio fotografico. Claudia ha condiviso sui social alcune foto in cui appare splendida in costume da bagno. Ha dunque pubblicato un video in cui mostra uno dei suoi rituali di bellezza, un trucco molto popolare tra le celebrità per rimanere radiose. "Tre minuti di bagno nel ghiaccio", ha fatto sapere la tedesca. I benefici del bagno nel ghiaccio sono molti e riguardano non solo il corpo umano, ma anche la sfera psichica ed emotiva. Il bagno in acqua fredda riduce le infiammazioni e i dolori articolari, migliora il sistema immunitario, aiuta la circolazione e le riparazioni muscolari e aumenta il benessere psico-fisico. Non è un caso che molti sportivi decidano di affidarsi alla crioterapia dopo l’allenamento sportivo. Tra i tanti, grande sostenitore di questa pratica è Cristiano Ronaldo.