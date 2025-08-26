Il tuo gatto ti dice "ti amo" con questi 10 gesti

I gatti hanno molti modi diversi di dimostrare amore e affetto, gesti diversi e a volte inaspettati. Come tecnica di sopravvivenza, i gattini appena nati sono programmati per creare un imprinting con le loro madri. Durante questo periodo critico di legame, i gattini imparano a riconoscere la madre come loro protettrice e fonte di sostentamento e conforto. Sebbene sia improbabile che i gatti ci scambino per le loro madri biologiche e lascino un segno simile su di noi, possono sviluppare una profonda fiducia nei loro amici umani. Ecco alcuni segnali che indicano che il tuo gatto si è affezionato a te.

Dorme o si siede su di te

I gatti sono più vulnerabili quando dormono. Quindi, il fatto che facciano un pisolino accanto a te (o sopra di te ) è un chiaro segno della loro fiducia e del loro affetto. Alcuni gatti si siedono persino sulla tua spalla per sentirsi al sicuro e vicini a te.

Lenti ammiccamenti

Proprio come gli esseri umani, i gatti dicono molto con i loro occhi. Quando i gatti battono lentamente le palpebre, di solito sono seduti in una posizione rilassata e potrebbero socchiudere o chiudere gli occhi subito dopo. Poiché può succedere di tutto mentre i loro occhi sono chiusi, un battito di ciglia lento e rilassato (o una serie di battiti di ciglia) nella tua direzione dimostra sicurezza. Anche la ricerca lo conferma: uno studio del 2020 ha scoperto che uno scambio di lenti battiti di ciglia può essere registrato come una comunicazione emotiva positiva tra gatti e umani. Puoi persino ricambiare sbattendo lentamente le palpebre nella direzione del tuo gatto.

Fusa

Nella maggior parte dei casi, le fusa del tuo gatto suggeriscono profondo rilassamento e appagamento. Quando le fusa sono accompagnate da altri segnali di felicità felina, come il movimento della mano o un linguaggio del corpo rilassato, puoi interpretarle come un segno di affetto. Ma i gatti fanno le fusa anche per calmarsi quando sono stressati o soffrono, anche se solitamente è possibile distinguere la differenza a seconda del contesto. Un gatto che fa le fusa durante una visita dal veterinario potrebbe voler calmare la sua ansia mentre un gatto che fa le fusa mentre è rannicchiato sulle tue ginocchia probabilmente si sente contento.

Espone la sua pancia

In genere, i gatti mostrano il loro lato vulnerabile solo quando si sentono a loro agio e sicuri in tua presenza. Pertanto, se il tuo gatto si rotola sulla schiena sul pavimento, puoi star certo che nutre molta fiducia e affetto per te.

Ti mostra il suo sedere

Un gatto che ti mette il posteriore in faccia può sembrare maleducato, ma significa che ti vede come un protettore, non come una minaccia. Inoltre, alcuni gatti potrebbero alzare il posteriore quando cercano attenzioni e coccole, quindi tratta il tuo micio con un po' di affetto per rafforzare il vostro legame.

Ti lecca con la lingua

I gatti si puliscono istintivamente a vicenda per rafforzare i loro legami sociali. Lo fanno anche con gli esseri umani. Infatti, i gatti producono ossitocina, l'ormone dell'amore, quando vengono toccati o gli si parla. Quando un gatto ti lecca ti trasmette il suo odore, marcandoti come una parte sicura del suo territorio. Quindi, puoi considerare un bagno con la lingua come un modo per dire: "Fai parte della mia famiglia". Una leccata amichevole può anche essere una richiesta di attenzione o di cibo.

Ti colpisce con la testa

Quando il tuo gatto ti tocca con la fronte, ti sta depositando dei feromoni. Questi segnali chimici inodori, rilasciati dalle ghiandole presenti nel corpo del tuo gatto, gli permettono di marcare gli ambienti (te compreso) come familiari e sicuri.

Massaggi alle guance e avvolgimento della coda

I gatti rilasciano feromoni anche dal mento e dagli angoli della bocca. Pertanto, un affettuoso massaggio sulle guance permette al tuo gatto di scambiarsi odori: il massimo segno di fiducia felina. Questo scambio di odori è uno dei motivi principali per cui ai gatti piace farsi grattare il mento. Non potendo parlare, i gatti usano il linguaggio del corpo per comunicare, e la posizione della coda può rivelare molte cose. Se il tuo gatto ti avvolge con la coda, è un segno sicuro che ti ama.

Ti segue ovunque

Hai la tua ombra felina personale? Se il tuo gatto ti segue per tutta la casa, puoi interpretarlo come un segno d'amore. Potrebbe essere curioso di sapere cosa stai facendo, o potrebbe semplicemente voler passare del tempo con te.