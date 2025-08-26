Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La pianta da tenere sempre in casa per attirare denaro

Per il Feng Shui è considerata indispensabile per chi vuole migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione
La pianta da tenere sempre in casa per attirare denaro© Lurlean Hunt/Unsplash
2 min

Decorare casa con le piante non è solo una questione estetica: la filosofia orientale del Feng Shui afferma che alcune specie agiscono come vere e proprie calamite per la fortuna. La loro energia vitale contribuisce ad armonizzare gli ambienti e ad attrarre abbondanza materiale. Tra tutte le piante consigliate, la più popolare e potente per attrarre denaro è il pothos. Con le sue foglie verdi lucide e a forma di moneta, simboleggia crescita e prosperità. Secondo questa antica tradizione, posizionarlo in spazi strategici della casa, come il soggiorno o vicino all'ingresso principale, migliora il flusso di energia associato alla ricchezza. Un altro punto chiave è la sua facilità di cura: il pothos cresce in condizioni di scarsa illuminazione, richiede annaffiature moderate e si adatta a diversi tipi di vaso, il che lo rende una pianta accessibile a tutti. Oltre a essere bella, diventa un promemoria costante della prosperità e del benessere che desideriamo attrarre nelle nostre vite.

Altre tre piante che attirano la ricchezza, secondo il Feng Shui

Bambù della fortuna: simboleggia la crescita e la forza, ideale da collocare in ufficio.
L'albero di giada: le sue foglie arrotondate simboleggiano le monete e la ricchezza accumulata.
Basilico: oltre al suo aroma, è associato alla protezione e alla prosperità economica.

Che cos'è il Feng Shui e a cosa serve

Il Feng Shui è l'antica arte cinese di organizzare la casa in armonia con l'energia della Terra. Non è solo una moda ma una vera e propria filosofia che ha come principale obiettivo quello di favorire il benessere dell'individuo e allontanare le influenze negative.

