I 5 segnali che indicano che il tuo cane è triste, come capire e risolvere il problema

Come capire se il cane è triste, i segnali da non sottovalutare

Uno dei principali segnali d'allarme della tristezza nei cani è l'apatia e la mancanza di interesse per le attività che prima amavano. Se prima correvano eccitati quando tornavi a casa o quando lanciavi una palla al parco, e poi improvvisamente smettono di farlo senza una ragione apparente, non dovresti ignorarlo. Il modo migliore per affrontare questa situazione è invitarli a interagire al loro ritmo, senza forzarli. Camminare in posti nuovi o provare nuovi giochi può suscitare la loro curiosità. I cani sono animali sociali, quindi spesso cercano la compagnia della loro famiglia. Se il tuo animale domestico trascorreva molto tempo con te e ora inizia a nascondersi o a evitare anche il minimo contatto, qualcosa potrebbe non andare. A volte questo comportamento viene scambiato per indipendenza, ma se si verifica all'improvviso, è importante prestare attenzione. È fondamentale rispettare il loro spazio ma, allo stesso tempo, dimostrargli la tua presenza. Siediti vicino a loro e parlagli con tono calmo in modo che non si sentano soli. Uno dei segnali più facili da identificare, anche se a volte passa inosservato, è il cambiamento dell'appetito. Se il tuo cane è triste, è normale che voglia mangiare di meno o, al contrario, mangiare troppo per calmare l'ansia. Questo comportamento può essere spiegato da stress prolungato, dall'assenza della persona che di solito lo nutriva o da una malattia fisica, come mal di denti o gastrite. In questo caso, offrigli del cibo in un ambiente tranquillo e varia la sua dieta (dopo aver consultato prima il veterinario).

Altri segnali che indicano che il cane è molto triste

Proprio come accade nelle persone affette da depressione, anche i cani sperimentano cambiamenti nei loro ritmi del sonno. Possono dormire molte più ore del solito o, al contrario, soffrire di insonnia e camminare avanti e indietro per casa tutta la notte. Le cause più comuni sono la solitudine, i cambiamenti nella routine e lo stress. Il sonno è un chiaro riflesso dello stato emotivo e, per aiutare l'animale, i veterinari raccomandano di stabilire una routine di passeggiate e riposo. Infine, dovresti osservare il linguaggio del corpo del cane. Se è triste, apparirà depresso: coda abbassata o nascosta tra le zampe, orecchie all'indietro, movimenti lenti e sguardo spento. L'animale appare "rimpicciolito", il che indica chiaramente scoraggiamento, paura e insicurezza. Per aiutarlo, accovacciati alla sua altezza, parlagli dolcemente e accarezzalo dietro le orecchie.

Cosa fare subito se il cane è triste

Quando un cane mostra questi segnali, il primo passo è escludere problemi fisici con una visita veterinaria. Se la sua salute è buona, un etologo o un educatore cinofilo può aiutarlo a ritrovare l'equilibrio emotivo.