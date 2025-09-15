Né 1 ora né 30 minuti: per quanto tempo al giorno bisogna portare a spasso il cane

Molti credono che portare a spasso il cane per un'ora al giorno sia sufficiente, mentre altri pensano che basti mezz'ora. In realtà non esiste un tempo standard: la necessità varia a seconda della razza e dello stile di vita dell'animale. Camminare non ha solo uno scopo fisico ma è anche essenziale per il benessere emotivo. Camminare permette al cane di esplorare, annusare, socializzare e liberare lo stress represso, qualcosa che non può fare in casa anche se si ha lo spazio necessario. In media, gli esperti raccomandano di suddividere le uscite in maggiori sessioni brevi piuttosto che in un'unica lunga passeggiata. In questo modo i cani rimangono attivi per tutto il giorno e non accumulano ansia, soprattutto in ambienti urbani.