Le previsioni dell'astrologo e farmacista francese del XVI secolo Nostradamus continuano ad affascinare i lettori e a influenzare le credenze anche dopo più di 500 anni. Per la fine del 2025, e l'inizio del 2026, ha previsto uno scenario simile alla Terza Guerra Mondiale . L'astrologo francese scrisse: "Il sangue umano cospargerà il santuario. Tre fuochi si levano dal lato orientale, mentre l'Occidente perde la sua luce nel silenzio". Gli esperti lo interpretano come un segnale di un conflitto globale di vasta portata. Una ricerca della RAND Corporation e dell'Atlantic Council ha indicato che esiste un rischio del 30% che un conflitto di vasta portata scoppi nei prossimi mesi. L'espressione "Occidente che perde la sua luce nel silenzio" è stata interpretata come un'indicazione verso potenze emergenti come la Cina e l'India e la loro crescente influenza nel mondo, in un contesto di minore influenza e stabilità occidentale.

Chi era Nostradamus

Il famoso astrologo, farmacista e veggente francese era medico di professione ed era esperto nella cura delle vittime della peste. In seguito Nostradamus si dedicò all'astrologia e pubblicò la sua prima opera intitolata Les Propheties nel 1555, guadagnandosi la reputazione di autore di scritti profetici. Il suo libro è pieno di profezie che spaziano dalle guerre ai cambiamenti climatici, fino alle crisi politiche e sociali. Alcune delle sue previsioni più degne di nota includono l'esaurimento delle risorse e l'esaurimento dell'esercito in caso di un conflitto più lungo, cosa che molti sostengono si stia verificando nell'attuale guerra tra Ucraina e Russia. Secondo i suoi seguaci avrebbe previsto anche un disastro legato al clima e l'ascesa di un misterioso leader che potrebbe fondare un impero acquatico.