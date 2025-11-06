Principe William, a 43 anni più sexy e snello che mai. Il suo segreto è la colazione

Il principe William ha fatto parlare sudditi, fan e non solo dopo aver messo in mostra il suo fisico straordinario durante una recente visita in Brasile. Il 43enne si è concesso una partita a pallavolo sulla spiaggia di Copacabana, dove la sua prestanza fisica e la sua corporatura tonica non hanno lasciato indifferenti. Abbronzato, con la barba ben curata e muovendosi senza sforzo sul campo sabbioso, William ha dimostrato che il passare del tempo non lo ha minimamente rallentato. Questa impressionante dimostrazione di forma fisica non sorprende, data la dedizione di lunga data del principe all'attività fisica. Fin da giovane, ha praticato diversi sport, tra cui canottaggio, nuoto, polo e pallanuoto, gettando solide basi per le sue attuali capacità atletiche. Ma un ruolo importante, come sempre, gioca anche la corretta alimentazione.

Principe William, una grande passione per lo sport e il fitness

In passato William ha seguito un rigoroso addestramento militare. Nel 2010 ha completato l'addestramento come pilota di elicottero nella RAF Search and Rescue Force, pilotando un'eliambulanza per due anni. Un ruolo del genere richiedeva la rigorosa adesione a programmi di allenamento impegnativi, che ponessero l'accento sulla forma fisica aerobica, sulla resistenza muscolare e sulla flessibilità. In precedenza William ha frequentato anche la Royal Military Academy Sandhurst nel 2006, dove le reclute dovevano superare impegnativi test fisici, tra cui trazioni a metà coscia, lanci di palla medica e test acustici. Queste prime esperienze gli hanno instillato la disciplina e un apprezzamento duraturo per l'attività fisica. E anche nella quotidianità William ha mantenuto uno stile di vita attivo. È noto per la sua passione per il canottaggio, e si è unito all'equipaggio della Royal Navy per eventi a sostegno della sensibilizzazione sulla salute mentale. Nel 2023 ha visitato il lago Dorney a Windsor, incontrando i membri dell'equipaggio del sottomarino e remando al loro fianco per promuovere iniziative per il benessere mentale. È anche un appassionato runner, come testimonia la sua corsa a Central Park durante la sua visita a New York nel 2023 per l'Earthshot Prize Innovation Summit.

Come si mantiene in forma il principe William

L'attenzione al fitness del principe William si estende pure alla routine quotidiana. Durante una visita in Cornovaglia nel 2022, ha condiviso alcune informazioni sulla sua dieta, che include una sana colazione a base di uova e pane integrale tostato. In quell'occasione ha ammesso che stava riducendo gli zuccheri e di bere molto tè. Almeno due tazze al giorno. Niente caffè e a cena generalmente pesce e verdure. Tra i suoi spuntini preferiti ci sono invece le banane. Si dice anche che l'erede al trono frequenti palestre di lusso, come il Chelsea Harbour Club, mantenendo un regime di allenamento costante anche durante gli impegni reali. Dall'addestramento militare alla pallavolo amatoriale sulle spiagge brasiliane, il futuro re dimostra che l'età non è un ostacolo al mantenimento di un livello di forma fisica impressionante.