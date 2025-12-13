Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Vacanze in montagna, le 10 località italiane più popolari sui social  

Le montagne italiane più popolari sui social secondo gli ultimi dati di Instagram. Livigno batte tutti
4 min

Cime innevate, tramonti rosa che si riflettono sulle rocce e paesini incantati: migliaia di italiani e turisti stranieri si stanno preparando alla stagione invernale in montagna. Ma quali sono, tra tutte, le mete più fotografate e popolari sui social? Per rispondere a questa domanda, Fresha, ha analizzato le località di montagna italiane in base alla popolarità su Instagram, misurata con hashtag e engagement, per individuare i posti più "instagrammabili" dove trascorrere giorni indimenticabili. 

Le 10 località di montagna in Italia più social e instagrammabili

Livigno conquista la vetta grazie ai suoi panorami iconici e ai 813.000 hashtag su Instagram. Nota per le sue ampie piste da sci, i laghi ghiacciati in inverno e i tipici chalet alpini, Livigno è perfetta per scatti memorabili sia in città che nella natura circostante. Inoltre, le numerose strutture con spa e le aree pedonali la rendono ideale per passeggiate romantiche.

Cortina d’Ampezzo (506.000 hashtag) è una vera regina delle Dolomiti: scenari maestosi, cime iconiche come le Tre Cime di Lavaredo e boutique eleganti nel centro storico. La combinazione tra natura, architettura tipica e eventi mondani la rende irresistibile per foto panoramiche e scatti lifestyle.

Merano (473.000 hashtag) è famosa per i suoi giardini botanici, le passeggiate lungo il Passirio e i mercatini di Natale. La città unisce natura e architettura elegante, offrendo scorci perfetti per foto romantiche e instagrammabili, oltre a hotel adult-only e spa per un soggiorno rigenerante.

Courmayeur (458.000 hashtag), ai piedi del Monte Bianco, combina montagne imponenti, funivie panoramiche e paesini caratteristici. È perfetta per chi cerca scatti tra neve, tramonti alpini e dettagli pittoreschi da condividere sui social.

Madonna di Campiglio (451.000 hashtag) è celebre per le piste da sci, le foreste circostanti e i laghi alpini. Le architetture tipiche e gli eventi invernali creano cornici fotografiche uniche, ideali per coppie che vogliono immortalare momenti speciali.

Spoleto (439.000 hashtag) sorprende per la sua posizione in Umbria: tra antichi borghi, ponti medievali e scorci panoramici sulla vallata. Perfetta per chi vuole foto che combinano natura, storia e fascino urbano.

Bormio (413.000 hashtag) unisce terme storiche, centri storici pittoreschi e vette spettacolari. I suoi panorami naturali e le strutture wellness la rendono ideale per foto rilassanti e romantiche.

Asiago (351.000 hashtag) è un altopiano che offre paesaggi ampi e verdi, boschi e piccoli borghi. È perfetta per chi cerca scatti naturali e tranquillità, lontano dalle località più affollate.

Avezzano (191.000 hashtag) sorprende con il suo territorio tra montagne e pianure, castelli storici e scorci insoliti, ideali per chi ama fotografia di paesaggio e architettura.

San Martino di Castrozza (163.000 hashtag) combina Dolomiti spettacolari e un borgo alpino pittoresco. I rifugi, le cime e i sentieri offrono opportunità fotografiche uniche per catturare tramonti, montagne e momenti di coppia in natura.

Dalle Dolomiti alle Alpi e fino all’Umbria, l’Italia offre moltissime opportunità per trasformare una vacanza in un album di foto indimenticabili, tra panorami spettacolari, borghi pittoreschi e scorci perfetti per Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

