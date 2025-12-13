Vacanze in montagna, le 10 località italiane più popolari sui social  

Cime innevate, tramonti rosa che si riflettono sulle rocce e paesini incantati: migliaia di italiani e turisti stranieri si stanno preparando alla stagione invernale in montagna. Ma quali sono, tra tutte, le mete più fotografate e popolari sui social ? Per rispondere a questa domanda, Fresha, ha analizzato le località di montagna italiane in base alla popolarità su Instagram, misurata con hashtag e engagement, per individuare i posti più "instagrammabili" dove trascorrere giorni indimenticabili.

Le 10 località di montagna in Italia più social e instagrammabili

Livigno conquista la vetta grazie ai suoi panorami iconici e ai 813.000 hashtag su Instagram. Nota per le sue ampie piste da sci, i laghi ghiacciati in inverno e i tipici chalet alpini, Livigno è perfetta per scatti memorabili sia in città che nella natura circostante. Inoltre, le numerose strutture con spa e le aree pedonali la rendono ideale per passeggiate romantiche.

Cortina d’Ampezzo (506.000 hashtag) è una vera regina delle Dolomiti: scenari maestosi, cime iconiche come le Tre Cime di Lavaredo e boutique eleganti nel centro storico. La combinazione tra natura, architettura tipica e eventi mondani la rende irresistibile per foto panoramiche e scatti lifestyle.

Merano (473.000 hashtag) è famosa per i suoi giardini botanici, le passeggiate lungo il Passirio e i mercatini di Natale. La città unisce natura e architettura elegante, offrendo scorci perfetti per foto romantiche e instagrammabili, oltre a hotel adult-only e spa per un soggiorno rigenerante.

Courmayeur (458.000 hashtag), ai piedi del Monte Bianco, combina montagne imponenti, funivie panoramiche e paesini caratteristici. È perfetta per chi cerca scatti tra neve, tramonti alpini e dettagli pittoreschi da condividere sui social.

Madonna di Campiglio (451.000 hashtag) è celebre per le piste da sci, le foreste circostanti e i laghi alpini. Le architetture tipiche e gli eventi invernali creano cornici fotografiche uniche, ideali per coppie che vogliono immortalare momenti speciali.

Spoleto (439.000 hashtag) sorprende per la sua posizione in Umbria: tra antichi borghi, ponti medievali e scorci panoramici sulla vallata. Perfetta per chi vuole foto che combinano natura, storia e fascino urbano.

Bormio (413.000 hashtag) unisce terme storiche, centri storici pittoreschi e vette spettacolari. I suoi panorami naturali e le strutture wellness la rendono ideale per foto rilassanti e romantiche.

Asiago (351.000 hashtag) è un altopiano che offre paesaggi ampi e verdi, boschi e piccoli borghi. È perfetta per chi cerca scatti naturali e tranquillità, lontano dalle località più affollate.

Avezzano (191.000 hashtag) sorprende con il suo territorio tra montagne e pianure, castelli storici e scorci insoliti, ideali per chi ama fotografia di paesaggio e architettura.

San Martino di Castrozza (163.000 hashtag) combina Dolomiti spettacolari e un borgo alpino pittoresco. I rifugi, le cime e i sentieri offrono opportunità fotografiche uniche per catturare tramonti, montagne e momenti di coppia in natura.

Dalle Dolomiti alle Alpi e fino all’Umbria, l’Italia offre moltissime opportunità per trasformare una vacanza in un album di foto indimenticabili, tra panorami spettacolari, borghi pittoreschi e scorci perfetti per Instagram.