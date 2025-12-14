I 10 Paesi migliori dove vivere dopo la pensione nel 2026: c'è anche l'Italia  

Ogni anno International Living pubblica il Global Retirement Index, una delle classifiche più autorevoli a livello internazionale dedicate a chi sogna di trasferirsi all’estero dopo la pensione. L’edizione 2026 ha passato in rassegna decine di Paesi, valutandoli secondo parametri fondamentali per la qualità della vita degli over 60: costo della vita, sanità, sicurezza, clima, infrastrutture, integrazione sociale e vantaggi fiscali o burocratici. Dall’analisi combinata di questi fattori emerge una mappa aggiornata delle destinazioni che offrono il miglior equilibrio tra benessere, stabilità e convenienza.

1. Grecia

Con oltre 300 giorni di sole all’anno, la Grecia conquista il primo posto grazie a un ritmo di vita rilassato, costi moderati e un forte senso di comunità. Località come Corfù offrono inverni tranquilli e autentici, sanità privata accessibile e uno stile alimentare sano basato su prodotti freschi e stagionali.

2. Panama

Panama si distingue per il celebre Pensionado Program, che facilita la residenza e garantisce numerosi sconti. Aree come Coronado offrono servizi moderni, infrastrutture efficienti e una valuta stabile, ideale per chi cerca comfort e vantaggi burocratici.

3. Messico

Tra mare caraibico e città coloniali, il Messico propone una vita confortevole a costi contenuti. Località come Cozumel garantiscono affitti accessibili, sanità economica e comunità expat ben strutturate.

4. Italia

L’Italia si conferma tra le mete più amate grazie a sanità accessibile, cultura, cibo e socialità. Dalla vita di quartiere ai paesaggi storici, il Paese offre un equilibrio unico tra qualità della vita e integrazione.

5. Francia

Borghi e campagne francesi uniscono tranquillità, servizi efficienti e uno dei migliori sistemi sanitari europei. I costi restano gestibili e la qualità della vita elevata.

6. Spagna

Clima mite, costi ragionevoli e uno stile di vita conviviale rendono la Spagna una scelta solida per un pensionamento attivo e sereno.

7. Thailandia

Affitti bassi, sanità privata di qualità e servizi digitali efficienti fanno della Thailandia una delle opzioni più convenienti per vivere bene spendendo poco.

8. Malesia

Penang offre multiculturalità, sicurezza e un ottimo rapporto qualità-prezzo, con sanità accessibile e un ambiente accogliente.

9. Costa Rica

Natura, benessere e comunità internazionali caratterizzano la Costa Rica, ideale per chi sogna una pensione immersa nel verde.

10. Portogallo

Tra mare, città storiche e costi contenuti, il Portogallo resta una delle destinazioni più complete per qualità della vita e serenità.