Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
I 10 Paesi migliori dove vivere dopo la pensione nel 2026: c'è anche l'Italia  © Micheile Henderson/Unsplash

I 10 Paesi migliori dove vivere dopo la pensione nel 2026: c'è anche l'Italia  

La classifica 2026 dei migliori Paesi dove vivere dopo la pensione: costi, sanità e qualità della vita. Italia tra le mete più apprezzate
3 min

Ogni anno International Living pubblica il Global Retirement Index, una delle classifiche più autorevoli a livello internazionale dedicate a chi sogna di trasferirsi all’estero dopo la pensione. L’edizione 2026 ha passato in rassegna decine di Paesi, valutandoli secondo parametri fondamentali per la qualità della vita degli over 60: costo della vita, sanità, sicurezza, clima, infrastrutture, integrazione sociale e vantaggi fiscali o burocratici. Dall’analisi combinata di questi fattori emerge una mappa aggiornata delle destinazioni che offrono il miglior equilibrio tra benessere, stabilità e convenienza.

1. Grecia

Con oltre 300 giorni di sole all’anno, la Grecia conquista il primo posto grazie a un ritmo di vita rilassato, costi moderati e un forte senso di comunità. Località come Corfù offrono inverni tranquilli e autentici, sanità privata accessibile e uno stile alimentare sano basato su prodotti freschi e stagionali.

2. Panama

Panama si distingue per il celebre Pensionado Program, che facilita la residenza e garantisce numerosi sconti. Aree come Coronado offrono servizi moderni, infrastrutture efficienti e una valuta stabile, ideale per chi cerca comfort e vantaggi burocratici.

3. Messico

Tra mare caraibico e città coloniali, il Messico propone una vita confortevole a costi contenuti. Località come Cozumel garantiscono affitti accessibili, sanità economica e comunità expat ben strutturate.

4. Italia

L’Italia si conferma tra le mete più amate grazie a sanità accessibile, cultura, cibo e socialità. Dalla vita di quartiere ai paesaggi storici, il Paese offre un equilibrio unico tra qualità della vita e integrazione.

5. Francia

Borghi e campagne francesi uniscono tranquillità, servizi efficienti e uno dei migliori sistemi sanitari europei. I costi restano gestibili e la qualità della vita elevata.

6. Spagna

Clima mite, costi ragionevoli e uno stile di vita conviviale rendono la Spagna una scelta solida per un pensionamento attivo e sereno.

7. Thailandia

Affitti bassi, sanità privata di qualità e servizi digitali efficienti fanno della Thailandia una delle opzioni più convenienti per vivere bene spendendo poco.

8. Malesia

Penang offre multiculturalità, sicurezza e un ottimo rapporto qualità-prezzo, con sanità accessibile e un ambiente accogliente.

9. Costa Rica

Natura, benessere e comunità internazionali caratterizzano la Costa Rica, ideale per chi sogna una pensione immersa nel verde.

10. Portogallo

Tra mare, città storiche e costi contenuti, il Portogallo resta una delle destinazioni più complete per qualità della vita e serenità.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Da non perdere

Pensione aumentata nel 2027A 60 anni ne dimostra 20

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS