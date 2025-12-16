Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Il segreto per mantenere felice il cane o gatto quando non sei a casa: è infallibile© Louis-Philippe Poitras/Unsplash

Il segreto per mantenere felice il cane o gatto quando non sei a casa: è infallibile

Come aiutare il cane o gatto a stare bene quando resta da solo in casa: i consigli più giusti dei veterinari
4 min

Lasciare un animale domestico da solo in casa continua a essere una preoccupazione importante per chi vive con un cane o un gatto. Sebbene facciano parte della famiglia e si adattino alle nostre abitudini, trascorrere molto tempo da soli può portare a problemi comportamentali che si manifestano con abbai costanti o miagolii insistenti. Tuttavia, secondo i veterinari, esiste un trucco semplice, efficace e scientificamente provato che può fare una grande differenza per il benessere dei nostri amici a quattrozampe quando non siamo a casa. Uno degli errori più comuni è credere che la felicità di cani e gatti dipenda esclusivamente dalla nostra presenza. Mentre il legame affettivo è fondamentale, gli animali hanno bisogno di qualcosa di più profondo: stimoli fisici, mentali ed emotivi. Quando questi bisogni non vengono soddisfatti, la solitudine diventa un problema, non per l'assenza in sé, ma per il vuoto che lascia. Il segreto non è esserci sempre, ma insegnare all'animale a stare bene quando non ci sei.

Il segreto infallibile per mantenere calmo il cane o gatto quando è solo in casa

Per garantire il benessere dei nostri animali domestici in nostra assenza, dobbiamo prestare particolare attenzione alla loro routine e all'arricchimento ambientale. Non si tratta di trucchi miracolosi, ma piuttosto di capire come funziona la mente degli animali e come adattare l'ambiente alle loro esigenze naturali. Gli animali, soprattutto cani e gatti, trovano sicurezza nella prevedibilità. Sapere cosa accadrà e quando riduce drasticamente lo stress. Prima di lasciare casa, i veterinari raccomandano di evitare addii esagerati, poiché non fanno altro che rafforzare l'idea che la separazione sia qualcosa di negativo. È meglio, invece, normalizzare la partenza. Allo stesso modo, il ritorno a casa dovrebbe avvenire con calma. I veterinari raccomandano di ignorare il cane o il gatto per i primi minuti, per evitare sfoghi emotivi che, a lungo andare, alimentano l'ansia da separazione. 

Una stancezza sana

Un animale soddisfatto è un animale stanco, ma non semplicemente esausto fisicamente. La stanchezza deve essere bilanciata, combinando esercizio fisico e stimolazione mentale. Per i cani, una passeggiata prima di uscire è fondamentale. Una breve passeggiata per i loro bisogni non è sufficiente. La passeggiata dovrebbe essere arricchente, con il tempo di annusare, esplorare e muoversi. Solo in questo modo possiamo ridurre l'ansia dell'animale e aiutarlo a dormire meglio dopo. Per i gatti, giocare prima di essere lasciati soli ha uno scopo simile. Simulare la caccia con giocattoli interattivi attiva i loro istinti naturali e li aiuta a raggiungere uno stato di calma in seguito.

Arricchimento ambientale

L'arricchimento ambientale consiste nell'adattare l'ambiente in modo che l'animale possa sviluppare comportamenti naturali anche quando è solo. Nei cani, questo si traduce in giocattoli che stimolano il loro olfatto e le loro capacità di problem-solving. Tappetini da annusare, giocattoli che distribuiscono dolcetti e giocattoli con ricompense nascoste non solo prevengono la noia, ma generano anche un senso di realizzazione e soddisfazione. Per i gatti, l'arricchimento comporta lo sfruttamento ottimale dello spazio verticale . Ripiani, tiragraffi alti, finestre sicure per osservare il mondo esterno e nascondigli strategici trasformano la casa in un ambiente interessante e dinamico. Un gatto stimolato è un gatto calmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

