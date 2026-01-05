Venezuela, la tuta indossata da Maduro va sold out: quanto costa e perché tutti la vogliono

E se una crisi geopolitica finisse per muovere anche il mercato dell’abbigliamento? Succede nel 2026, nell’era dell’iperconnessione, dove immagini, simboli e consumo viaggiano alla stessa velocità. L’episodio che lo dimostra arriva dal Venezuela e rimbalza in poche ore in tutto il mondo. La fotografia della cattura di Nicolás Maduro, diffusa da Donald Trump sul suo social Truth , mostra il presidente venezuelano a bordo della nave militare statunitense USS Iwo Jima, ammanettato e scortato dai militari. Uno scatto destinato a entrare negli archivi della storia contemporanea. Ma c’è un dettaglio che, più di altri, catalizza l’attenzione dei social: la tuta indossata da Maduro.

Tutti pazzi per la tuta Nike di Maduro dopo l'arresto

Si tratta di un modello ben riconoscibile, la Nike Tech, capo iconico del marchio americano. Un particolare apparentemente marginale che, nell’ecosistema digitale, diventa immediatamente centrale. In poche ore, le piattaforme social si riempiono di commenti, meme, analisi improvvisate e, soprattutto, ricerche online. I dati parlano chiaro: su Google le query Maduro Nike, Nike Tech e Maduro Nike Tech hanno registrato un’impennata improvvisa, con picchi globali nel giro di una sola giornata. La geopolitica si trasforma così in un inatteso volano per l’e-commerce. Dalla curiosità alla conversione il passo è breve: la tuta grigia Nike Tech è andata rapidamente esaurita in diverse taglie sui principali store online.

Quanto costa la tuta Nike Tech indossata da Maduro

La tuta Nike Tech è realizzata con materiali sostenibili per almeno il 50%, con un mix di poliestere riciclato e fibre di cotone biologico. Il prezzo della giacca è di 119 euro mentre i pantaloni costano 99 euro. Per avere la tuta completa tocca sborsare più di 200 euro, un prezzo non alla portata di tutti ma che non sembra aver frenato la corsa agli acquisti. L’effetto amplificatore dei social dimostra come un’immagine possa riscrivere le priorità dell’attenzione collettiva, spostando il focus dal significato politico dell’evento al suo impatto simbolico e commerciale. Non è la prima volta che accade, ma raramente in modo così plateale: un leader caduto, una foto virale, un capo d’abbigliamento trasformato in oggetto del desiderio. In mezzo, il cortocircuito tra storia e marketing. E, sullo sfondo, un marchio che incassa senza aver pronunciato una parola.