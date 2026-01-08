Tutti i ponti del 2026, giorni festivi e quando andare in vacanza

Il 2026 si preannuncia un anno particolarmente favorevole per chi ama viaggiare sfruttando al massimo ferie e festività. Il calendario offre infatti numerose occasioni per organizzare brevi pause o vere e proprie vacanze, con una combinazione intelligente di giorni festivi e pochi giorni di ferie. In totale, sarà possibile ottenere fino a 31 giorni di vacanza utilizzando solo 8 giorni di ferie, un’opportunità da pianificare con anticipo.