Tutti i ponti del 2026, giorni festivi e quando andare in vacanza
Il 2026 si preannuncia un anno particolarmente favorevole per chi ama viaggiare sfruttando al massimo ferie e festività. Il calendario offre infatti numerose occasioni per organizzare brevi pause o vere e proprie vacanze, con una combinazione intelligente di giorni festivi e pochi giorni di ferie. In totale, sarà possibile ottenere fino a 31 giorni di vacanza utilizzando solo 8 giorni di ferie, un’opportunità da pianificare con anticipo.
Quali sono i ponti del 2026
Dopo il ponte dell’Epifania, dal 1° al 6 gennaio, ad aprile arriva uno dei momenti più attesi: Pasqua e Pasquetta, che nel 2026 cadranno dal 3 al 6 aprile. Quattro giorni perfetti per una mini-vacanza primaverile, magari tra città d’arte, mare o natura. Il mese di maggio regala due occasioni interessanti. La Festa dei Lavoratori, dal 1° al 3 maggio, consente un weekend lungo, mentre la Festa della Repubblica permette un ponte più ampio: dal 30 maggio al 2 giugno, quattro giorni ideali per inaugurare la stagione estiva. Dopo l’estate, il calendario torna a sorridere a dicembre. La Festa dell’Immacolata, dal 5 all’8 dicembre, offre un altro ponte di quattro giorni, perfetto per le prime mete invernali o per i mercatini di Natale. Subito dopo, Natale e Santo Stefano, dal 25 al 27 dicembre, garantiscono tre giorni consecutivi di pausa. Infine, il 2026 si chiude con un lungo ponte di Capodanno, dal 28 al 31 dicembre, quattro giorni che possono trasformarsi nell’occasione ideale per un viaggio di fine anno.
L'importanza della programmazione
Che si tratti di un weekend in Europa o di una meta più lontana, il 2026 offre tante opportunità: l’importante è iniziare a programmare per tempo in modo da ottenere maggiori sconti e vantaggi.