Martina Colombari trasloca a Roma e svela perché ha lasciato Milano

Dopo oltre trent’anni trascorsi a Milano, città che ha segnato le tappe decisive della sua vita privata e professionale, Martina Colombari apre un nuovo capitolo e prepara il trasferimento nella Capitale. Una scelta maturata nel tempo, che non ha il sapore di un addio ma piuttosto quello di un cambiamento di ritmo e di prospettiva. Romagnola di nascita, Colombari è arrivata nel capoluogo lombardo appena diciassettenne, subito dopo la vittoria a Miss Italia . Milano è diventata rapidamente il centro della sua carriera: le passerelle di moda, gli studi televisivi, il cinema. Qui ha costruito il suo percorso artistico, ha formato la sua famiglia con Billy Costacurta e ha cresciuto il figlio Achille . Una città, come ha raccontato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera, che "le ha dato tutto". Eppure, negli ultimi anni qualcosa è cambiato.

Perché Martina Colombari lascia Milano e si trasferisce a Roma

"Sono arrivata a Milano da Riccione che avevo 17 anni – ha spiegato la Colombari – mi ha dato il lavoro, mio marito, mio figlio. Ma questa città che adoro ora mi affatica un po’: sento il desiderio di un po’ più di leggerezza". Un bisogno che ha trovato risposta a Roma, dove l’attrice ha appena trovato casa dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle. Il rapporto con Milano resta però centrale nella vita della Colombari. Qui si sono concentrate le scelte più importanti e i passaggi chiave della sua carriera, in un intreccio continuo tra lavoro e vita privata. La famiglia Costacurta-Colombari ha abitato a lungo nel quartiere Isola, simbolo della trasformazione urbana della città. Un’area che negli anni è diventata emblema della Milano contemporanea, tra innovazione architettonica e vitalità culturale, a pochi passi da Piazza Gae Aulenti e dal nuovo skyline dei grattacieli. Un contesto che ha garantito riservatezza e qualità della vita, ma che oggi non basta più a compensare i ritmi intensi di una metropoli in continua accelerazione.

Le radici a Riccione e il significato del cambiamento per la Colombari

Accanto a Milano resta forte il richiamo di Riccione, luogo delle origini e matrice identitaria. È da lì che parte il racconto umano di Martina Colombari, da una cultura dell’accoglienza e del lavoro che affonda nella storia della sua famiglia. "Significa inventarsi - ha raccontato l'ex Miss Italia - perché abbiamo un mare che non è un mare e quindi abbiamo dovuto imparare a prenderci cura delle persone". Nel ricordo del nonno, prima cameriere, poi gelataio e infine ristoratore per oltre trent’anni, si riflette un modo di essere fatto di empatia, adattabilità e capacità di relazione. Il trasferimento a Roma si inserisce così in un percorso coerente: non una rottura con il passato, ma la ricerca di un nuovo equilibrio. Milano resta la città delle conquiste, Riccione quella delle radici. La Capitale diventa oggi il luogo di un tempo diverso, più leggero, in cui ridisegnare priorità e quotidianità.