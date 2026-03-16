La "fidanzata temporanea" dei calciatori svela tutti i retroscena: accordi di riservatezza e infedeltà

L’influencer tedesca Katarina Amalija, 26 anni, ha deciso di svelare sui social quella che definisce la sua "doppia vita": da ragazza di origini modeste a frequentatrice abituale dell’élite del calcio europeo. Negli ultimi anni, ha spiegato, la sua quotidianità è cambiata radicalmente: viaggi su jet privati, incontri organizzati lontano dai riflettori e, spesso, la firma di accordi di riservatezza richiesti dai calciatori prima di qualsiasi appuntamento. Tutto sarebbe iniziato nel 2018, quando Katarina, allora appena diciottenne, contattò tramite i social un giocatore della prima squadra del Bayern Monaco . Il desiderio di fare una buona impressione fu tale che, prima del loro primo incontro a Monaco, decise persino di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva. A distanza di sei anni, però, la sua visione del mondo del calcio professionistico è profondamente cambiata. "Dall’esterno sembra un ambiente affascinante, quasi fiabesco - ha raccontato - Ma la realtà è molto diversa".

Katarina Amalija: "Così ho conosciuto il lato nascosto del calcio"

Secondo Katarina, molti giocatori dei principali campionati europei adottano precauzioni molto rigide per proteggere la propria immagine pubblica e i contratti milionari che li legano ai club e agli sponsor. Prima degli incontri, ha affermato, le viene spesso chiesto di firmare accordi di riservatezza, strumenti legali che impediscono di rivelare dettagli sulle frequentazioni private. Ma per lei non si tratta di un problema: "La discrezione è fondamentale. Tutto si basa sulla fiducia e sul divertimento del momento". Nonostante il lusso, i regali e i viaggi, Katarina respinge con decisione le accuse di svolgere attività legate alla prostituzione. Sostiene di non ricevere compensi e descrive il proprio ruolo come quello di una "fidanzata temporanea di un donnaiolo". La giovane ha inoltre sottolineato quello che definisce il lato più controverso dell’ambiente: la mancanza di lealtà. "La cosa che mi ha colpito di più è vedere quanto sia raro trovare fedeltà. Molti giocatori che si presentano come padri di famiglia cercano relazioni extraconiugali senza rimorsi".

Tra OnlyFans e la vita dietro le quinte del calcio

Il contrasto tra immagine pubblica e vita privata è uno degli elementi che più colpiscono nel racconto di Katarina Amalija. Nonostante il lusso che circonda alcune delle sue frequentazioni, la ragazza continua a lavorare come stagista in un call center, mantenendo così una quotidianità apparentemente distante dal mondo delle star dello sport. Parallelamente, è attiva anche su OnlyFans, dove propone contenuti a pagamento con un abbonamento mensile di circa quattro euro. Stando alle sue confidenze, di recente avrebbe frequentato un giocatore del Besiktas, mentre un nuovo incontro sarebbe già previsto con un calciatore del Galatasaray.