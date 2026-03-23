Come risparmiare fino a 660 euro sul carburante

In un contesto segnato dalla crisi energetica, con il petrolio alle stelle e tensioni geopolitiche ancora aperte, anche la cura dell’auto può incidere in modo significativo sul bilancio familiare. Una corretta manutenzione degli pneumatici può tradursi in un risparmio fino a 660 euro nel corso della loro vita utile, oltre a ridurre sensibilmente il consumo di carburante. È quanto emerge da uno studio annuale realizzato dalla Fondazione CEA insieme a Continental, che mette in evidenza come una gestione poco attenta degli pneumatici porti non solo a sostituzioni più frequenti, ma anche a un aumento dei costi legati ai rifornimenti.

Pneumatici efficienti, meno carburante e più risparmio

Uno degli elementi chiave è la scelta della tipologia di pneumatico. Il passaggio da modelli a bassa efficienza (Classe G) a quelli ad alta efficienza (Classe A) può comportare un risparmio fino a 440 litri di carburante durante l’intero ciclo di utilizzo. Un dato rilevante, soprattutto se si considera che il 79% degli automobilisti tende a orientarsi verso pneumatici economici. Una scelta che, nel breve periodo, appare conveniente, ma che nel lungo termine può rivelarsi più onerosa. Secondo il rapporto, optare per pneumatici di qualità superiore non solo migliora l’efficienza complessiva del veicolo, ma consente anche di ridurre la frequenza delle sostituzioni, con benefici sia economici sia in termini di sicurezza.

Il fattore chiave: la resistenza al rotolamento

Alla base di questi risparmi c’è un parametro tecnico spesso poco considerato: la resistenza al rotolamento. Si tratta dell’energia necessaria allo pneumatico per muoversi sull’asfalto. Più è bassa, minore è lo sforzo richiesto al motore e, di conseguenza, inferiore è il consumo di carburante. Gli pneumatici di fascia alta sono progettati con mescole e strutture avanzate proprio per ridurre questa resistenza, senza compromettere l’aderenza e la sicurezza. Il risultato è un miglioramento dell’efficienza che può arrivare fino al 9%.

Qualità e manutenzione, un investimento sulla sicurezza

La manutenzione regolare, dalla corretta pressione al controllo dell’usura, resta un elemento fondamentale per mantenere alte le prestazioni degli pneumatici nel tempo. Trascurare questi aspetti significa non solo aumentare i costi, ma anche ridurre il livello di sicurezza alla guida. In uno scenario in cui il prezzo dell’energia continua a pesare sulle famiglie, anche scelte apparentemente marginali, come quella degli pneumatici, possono fare la differenza. Investire in qualità e attenzione si traduce così in un vantaggio concreto, sia per il portafoglio sia per la sicurezza su strada.