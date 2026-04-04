Perché sempre più persone mettono un bicchiere di aceto sotto il letto  

Negli ultimi tempi, tra i consigli più condivisi sui social media, si è fatto strada un rimedio domestico tanto semplice quanto curioso: posizionare un bicchiere di aceto sotto il letto . Una pratica che si colloca a metà tra i suggerimenti per migliorare l’aria negli ambienti chiusi e le indicazioni della tradizione orientale del Feng Shui . Il motivo del successo è evidente: si tratta di una soluzione a basso costo, facile da mettere in pratica e priva di particolari controindicazioni. In un’epoca in cui cresce l’attenzione per il benessere domestico e la qualità del sonno, molti utenti cercano strategie alternative per rendere la camera da letto più salubre e confortevole.

Un bicchiere di aceto sotto il letto, il rimedio virale

Dal punto di vista scientifico, l’efficacia dell’aceto è legata alle sue proprietà chimiche. L’acido acetico contenuto al suo interno agisce come neutralizzatore naturale degli odori, contribuendo ad assorbire quelli più persistenti, spesso causati da umidità o scarsa ventilazione. In questo senso, rappresenta un’alternativa ai deodoranti artificiali. Accanto alla spiegazione tecnica, si affianca quella legata al Feng Shui, secondo cui l’aceto avrebbe anche una funzione di "purificazione energetica". La camera da letto, in questa prospettiva, deve mantenere un equilibrio armonico per favorire il riposo: l’aceto contribuirebbe ad assorbire le energie negative e a migliorare il flusso dell'energia vitale. Tra le varianti più diffuse, anche quella resa popolare su TikTok: il cosiddetto “bicchiere di aceto e sale”, una miscela di acqua, aceto e sale grosso che, secondo alcuni utenti, aiuterebbe a liberare blocchi energetici personali. Un rituale che, per i sostenitori, richiede anche una componente simbolica, come l’uso di frasi “intenzionali” e l’osservazione dei cambiamenti nell’ambiente.

Precauzioni e limiti: cosa sapere prima di provarlo

Nonostante la diffusione del metodo, gli esperti invitano a mantenere un approccio prudente. Pur trattandosi di un rimedio generalmente innocuo, è importante adottare alcune accortezze: il contenitore, preferibilmente in vetro, deve essere posizionato su una superficie stabile per evitare fuoriuscite accidentali e tenuto lontano dalla portata di bambini e animali domestici. Si sconsiglia inoltre l’uso della plastica, che potrebbe alterare la composizione del liquido e ridurne l’efficacia. Per mantenere attiva la funzione deodorante, l’aceto dovrebbe essere sostituito ogni due o tre giorni.