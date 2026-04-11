Come risparmiare al supermercato, gli esperti sconsigliano la carta di credito

Pagare con la carta è diventato un gesto automatico, soprattutto al supermercato. Ma secondo molti esperti di finanza personale, questa abitudine rischia di incidere in modo significativo sul bilancio familiare . In un contesto segnato dall’aumento dei prezzi, anche le spese più ordinarie possono trasformarsi in una voce difficile da controllare. Le carte di credito oggi sono utilizzate per ogni tipo di pagamento, spesso senza una reale percezione della spesa. Il risultato è un consumo più impulsivo, meno monitorato, che può portare a un accumulo progressivo di debiti. In particolare la spesa alimentare rappresenta una delle uscite più consistenti: una famiglia può arrivare facilmente a spendere diverse centinaia di euro al mese, anche senza eccessi. In questo scenario, l’uso indiscriminato della carta rischia di amplificare il problema.

Gli esperti finanziari sconsigliano di utilizzare la carta di credito per pagare la spesa al supermercato

Il meccanismo delle carte di credito si basa sulla possibilità di posticipare il pagamento. Se il saldo non viene coperto entro la scadenza, entrano in gioco interessi che possono far lievitare rapidamente il debito. Un sistema che, se non gestito con attenzione, favorisce un circolo vizioso difficile da interrompere. A trarre vantaggio da questa dinamica sono soprattutto gli istituti di credito, che beneficiano degli interessi maturati. Per i consumatori, invece, diventa fondamentale adottare una maggiore consapevolezza nella gestione delle proprie finanze. La pianificazione delle spese è il primo passo: comprendere quanto si spende realmente e individuare le aree su cui intervenire può fare la differenza. Anche piccoli margini di risparmio, se costanti nel tempo, possono contribuire a ridurre eventuali debiti e a migliorare la stabilità economica.

Contanti e pianificazione: le strategie per risparmiare sulla spesa

Tra i consigli più ricorrenti degli esperti c’è quello di limitare l’uso della carta, soprattutto per le spese quotidiane. Pagare in contanti, infatti, consente di avere una percezione più immediata del denaro che si utilizza, favorendo un maggiore controllo. Un altro strumento utile è la pianificazione: preparare una lista della spesa prima di uscire di casa aiuta a evitare acquisti superflui e a ridurre gli sprechi, spesso responsabili di una parte significativa delle uscite mensili. L’uso della carta di credito (da avvolgere nella carta onde evitare truffe) può restare una soluzione valida per acquisti più rilevanti (come elettrodomestici o beni durevoli) ma dovrebbe essere accompagnato da condizioni contrattuali chiare e sostenibili, con tassi di interesse contenuti. In definitiva, la gestione consapevole del denaro passa da scelte quotidiane: acquistare solo ciò che è necessario, evitare accumuli di debito e mantenere sotto controllo le proprie spese rappresentano le basi per un equilibrio finanziario più solido nel tempo.