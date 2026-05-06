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Megan Gale torna in Italia: lo spot pubblicitario è già virale

Megan Gale torna in Italia: lo spot pubblicitario è già virale

Megan Gale torna in Italia con iliad per una campagna tra memoria, cambiamento e fiducia
3 min
TagsMegan Gale

Certe immagini restano impresse nella memoria collettiva e il ritorno di Megan Gale in Italia riattiva proprio quel patrimonio emotivo. A distanza di anni dalle campagne che l’hanno resa celebre nel nostro Paese, la modella e attrice australiana torna protagonista di uno spot, questa volta al fianco di iliad. Una scelta che non è solo pubblicitaria ma anche narrativa: la Gale diventa il simbolo di ciò che sembra immutabile e che invece può cambiare. Il suo volto, immediatamente riconoscibile, rappresenta il punto di partenza per raccontare una nuova fase, in cui anche le certezze più radicate vengono rimesse in discussione. Un ritorno che parla al grande pubblico italiano, facendo leva su memoria e sorpresa.

Il ritorno di Megan Gale in Italia con iliad

Lo spot “Poche cose sono per sempre” costruisce un racconto che gioca proprio su questo equilibrio. Megan Gale attraversa la città, osservata e riconosciuta, fino a entrare in uno store iliad. È qui che si compie il passaggio simbolico: la continuità si interrompe e lascia spazio al cambiamento. Il messaggio è chiaro: in un contesto in cui le promesse spesso si modificano, la fiducia si costruisce nel tempo. iliad ribadisce così il proprio posizionamento, fondato su trasparenza, semplicità e coerenza. La battuta finale - "Come iliad c’è solo iliad" - chiude il racconto con un tono diretto, in linea con lo stile comunicativo del brand. Per la prima volta, l’operatore introduce un volto noto nella propria comunicazione, senza rinunciare alla sua identità: ironia, essenzialità e capacità di rompere le convenzioni del settore.

Megan Gale, tutte le sue parole

"Tornare in Italia dopo così tanti anni è stato davvero molto speciale, un vero sogno. Non sono rimasta in città a lungo, ma il tempo che ho trascorso lì ha fatto riaffiorare tanti meravigliosi ricordi - ha detto Megan Gale -. L’Italia è sempre stata molto vicina al mio cuore, così come lo sono gli italiani. Per questa opportunità sono profondamente grata a iliad per avermi dato la possibilità di lavorare insieme a loro. Sono un’azienda e un marchio meravigliosi, e sono onorata che mi abbiano scelta per rappresentarli e mi abbiano permesso di tornare in un Paese che amo davvero tanto".

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