HYROX, il boom globale dello sport ibrido e il ruolo dei dati nelle performance

Che l’HYROX sia uno dei nuovi sport in grande ascesa non ci sono dubbi. Nato nel 2017 in Germania, è presto passato da fenomeno fitness di nicchia ad evento globale di massa. Basti pensare che nel dicembre 2024, in un solo week end, ha attirato a Londra oltre 21mila atleti, numeri da grande maratona cittadina. Una crescita così rapida ha portato con sé anche una domanda sempre maggiore di dati, risultati e strumenti di confronto. In uno sport in cui il formato è standardizzato e ogni gara segue la stessa struttura, tempi e performance possono essere letti e comparati su scala globale. In questo contesto si inserisce HyRanking, piattaforma indipendente sviluppata da Clickio, pensata per aiutare atleti, coach, fan e media a consultare e analizzare le performance nel mondo HYROX .

Cos’è l’Hyrox

L’HYROX d’altro canto si presta a questo tipo di analisi e confronto, trattandosi di uno sport dalla forma semplice e altamente standardizzato: 8 km di corsa alternati a 8 stazioni di fitness funzionale: SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jump, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges e Wall Balls. Le stazioni sono sempre le stesse, sempre nello stesso ordine, in ogni evento HYROX nel mondo: da Stoccolma a Las Vegas, da Tokyo a Lisbona. Questa standardizzazione è una delle chiavi del successo di HYROX: ogni tempo finale è direttamente confrontabile con qualsiasi altro tempo registrato nel mondo, indipendentemente da dove o quando si sia svolta la gara.

Le gare HYROX in Italia nel 2026

Anche in Italia il calendario 2026 conferma la crescita del movimento HYROX. Dopo gli eventi già disputati a Torino e Bologna, la stagione proseguirà con altri appuntamenti importanti: Rimini, dal 28 al 31 maggio, Roma, dal 24 al 27 settembre, e Milano, dal 5 al 6 dicembre. Le gare e risultati HYROX in Italia nel 2026 mostrano bene quanto il format stia crescendo anche a livello nazionale.

Cosa offre HyRanking

HyRanking è in grado di sintetizzare tutto questo, attraverso una piattaforma gratuita e aperta a tutti: atleti che vogliono analizzare la propria performance, fan che seguono i risultati, coach che monitorano i propri atleti e media alla ricerca di dati a supporto della propria copertura editoriale.

Ecco tutto quello che si può trovare su HyRanking:

– Risultati completi delle gare: risultati di tutti i principali eventi HYROX nel mondo, con breakdown completo stazione per stazione, non solo il tempo fina

– Profili atleta: ogni atleta registrato ha un profilo con la propria storia gare completa, personal best e progressione nel tempo

– Classifiche e leaderboard: ranking globali e nazionali per tutte le categorie: Men, Women, Pro, Doubles, Mixed

– Record nazionali: pagine dedicate al monitoraggio dei record nazionali per ogni Paese e per tutte le categorie, aggiornate dopo ogni gara.

Tra i protagonisti italiani spicca Camilla Massa, attuale detentrice del record nazionale nella categoria Pro Women. In campo maschile, Eugenio Bianchi ha dominato per anni la classifica italiana, prima che il suo primato venisse battuto da Dylan Caruso a Varsavia nell'aprile 2025.

– Race Compare: permette di prendere il proprio risultato, o un tempo obiettivo, e vedere come si sarebbe classificati in altre gare

– Head-to-head: confronto tra due atleti lungo la loro storia gare

– Startlist: liste complete dei partecipanti agli eventi futuri, con personal best disponibili ove presenti

– Risultati live: durante gli eventi, HyRanking pubblica i risultati man mano che arrivano