Cliomakeup in lacrime: "Ho paura". Ecco cosa è successo

Cliomakeup, cioè Clio Zammatteo , influencer quarantenne tra le più famose d'Italia (se non la più famosa, solo su Instagram ha oltre 3 milioni di follower) si è sfogata su Instagram in un video in cui, senza filtri, si è mostrata in lacrime ai suoi follower . Il motivo? Ha lanciato da poco un nuovo prodotto, sul web sono arrivate critiche e paragoni e, soprattutto, è stato messo in dubbio un lavoro che Clio definisce serio e onesto: "Ho paura, ho paura a dire qualsiasi cosa", sono state le sue parole. In lacrime.

Cliomakeup in lacrime, cosa è successo

Nel lungo video, da 13 minuti, l'influencer e imprenditrice dice: "Ho paura perché la vita è una me... e ogni giorno abbiamo sfide e battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie che io definisco inutili. Non voglio essere l'imprenditrice numero uno in Italia, io voglio solo parlare alla mia community che fa una vita normale, reale, che vuole dei prodotti onesti. Se a me un prodotto non piace non ne parlo, non mi piace aver paura delle conseguenze".