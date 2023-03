Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala più bella con i nuovi ritocchini estetici

Oriana Sabatini ha deciso di sottoporsi ad alcuni ritocchini estetici per migliorare l'aspetto del proprio volto. Con l'aiuto del chirurgo esperto Miguel Puga, la fidanzata di Dybala è andata ad agire soprattutto su naso e labbra. Quest'ultime sono state aumentate di volume mentre il naso è stato delineato con l'utilizzo di acido ialuronico. Punturine, poi, all'angolo della mascella per dare armonia al viso. L'acido ialuronico è molto importante per la pelle: dona turgore e contrasta l'invecchiamento.