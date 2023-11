Tutti pazzi per il peeling: come si fa, a cosa serve e cosa succede alla pelle

E' uno dei trattamenti più richiesti del momento, il peeling alla pelle. Ma attenzione a farlo solo da medici e da professionisti esperti e certificati. Ne parliamo con Marina Perrone, medico chirurgo specializzata in medicina estetica. "Il peeling - spiega la dottoressa - è un trattamento che consiste nell'esfoliazione della pelle attraverso delle sostanze chimicamente attive che possono essere alfa idrossiacidi o beta idrossiacidi e serve per promuovere il turnover cellulare. Va ad eliminare le cellule morte e devitalizzate che si depositano sulla superficie cutanea e danno un aspetto spento o opaco, riducendo elasticità e tonicità. Il peeling invece dona un aspetto levigato, compatto e luminoso alla pelle". Possono farlo tutti? Secondo la dottoressa Perrone ci vuole attenzione: "Dipende, va fatta un'attenta visita perché ci sono delle controindicazioni. Se si ha una pelle troppo sensibilizzata bisognerà capire se si soffre di psoriasi o dermatite e valutare se si può utilizzare un peeling più blando o meno. L'età va dai 30 anni in su, serve per rimuovere anche le macchie e rigenerare il collagene. Non si può fare in gravidanza o allattamento o se ci sono lesioni".