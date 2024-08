Simone Biles pentita del botox: "Non riuscivo più a..."

Anche Simone Biles ha ceduto al fascino del botox. La campionessa lo ha raccontato in un video su TikTok: "Per il mio 27esimo compleanno (festeggiato lo scorso marzo, ndr), mi sono fatta fare del botox, del baby botox (ideale per contrastare i primi segni del tempo, ndr), proprio qui nella mia zona T", ha detto ma "non mi è piaciuto, quindi non l'ho più fatto". Il motivo? L'intervento di chirurgia estetica impediva a Simone di controllare le sue espressioni facciali.