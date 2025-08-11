Sofia Vergara più sexy che mai a 53 anni: "Ecco cosa faccio ogni notte"

Bellissima, sensuale, sicura di sé. A 53 anni Sofia Vergara è più sexy che mai. La genetica aiuta di certo ma il risultato è frutto anche di un ottimo stile di vita. Senza dimenticare alcuni trucchetti di bellezza. Uno in particolare è diventato col tempo quello preferito dall'attrice colombiana: l'olio di cocco. Parlando della sua pelle radiosa al Jimmy Kimmel Show, Sofia ha detto: "Mi spalmo di olio di cocco, mi avvolgo nella pellicola trasparente e vado a dormire", ha confessato, affermando che "la mattina mi sveglio sentendomi super liscia". La star ha aggiunto: "L'olio di cocco è come un idratante naturale, quindi è privo di sostanze chimiche, il che è fantastico. Inoltre, l'olio di cocco è ottimo per tutto: puoi metterlo nei capelli, sul viso, sulle ciglia, tra le dita dei piedi... ovunque!".