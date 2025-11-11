The Merchant of Venice svela Eternal Sunrise
In programma per il 2025, dopo la sua acclamata "Queen of the Night", The Merchant of Venice introduce Eternal Sunrise, una composizione concentrata che incarna lo sfarzo e la spiritualità della terra degli dei e dei faraoni. Questa nuova creazione è concepita come un sensuale omaggio all'Antico Egitto, dove l'arte profumiera aveva un valore sacro, considerato il respiro stesso del divino.
L'Ispirazione: Il Kyphi, Antico Elisir Sacro
Il cuore di questa composizione opulenta è il Kyphi, il leggendario profumo dell’Antico Egitto. Questo blend aromatico, storicamente impiegato in rituali, cerimonie curative e offerte regali, era composto da resine, erbe, spezie e miele. Eternal Sunrise ne cattura l'anima ricca, calda e avvolgente, offrendo a chi la indossa un'esperienza sensoriale intrisa di sensualità, misticismo e spiritualità.
Il Flacone: Un Tesoro Ispirato a Tutankhamon
L'attenzione al dettaglio è evidente nel design del flacone. Minuziosamente decorato, richiama i motivi intricati e sfarzosi che adornavano il pettorale del faraone Tutankhamon, uno dei reperti archeologici più straordinari mai scoperti.
Elemento centrale è lo scarabeo alato, Kheperer, simbolo di rigenerazione e trasformazione. Questo coleottero sacro, che gli egizi ritenevano guidasse l'anima verso la luce della nuova alba, è riprodotto come pendente ornamentale sul collo del flacone e come sigillo esterno della lussuosa confezione dorata.
L'iconografia spirituale egizia è fedelmente rappresentata nella palette cromatica dello scarabeo:
- Il sole rosso fuoco sulla sommità simboleggia Ra, l'onnipotente dio del sole e fonte di energia divina.
- Il profondo blu lapislazzuli dello scarabeo incarna Khepri, il dio del sole nascente che spinge l'alba nel cielo, rappresentando nuovi inizi e potere creativo.
- Le ali spiegate, dipinte in tonalità di turchese, corallo e oro, sono simbolo di protezione, forza e connessione con il mondo celeste.
Come la fragranza precedente, Eternal Sunrise è una perfetta fusione tra la millenaria cultura egizia degli aromi e l'Arte Profumiera tipicamente Veneziana di The Merchant of Venice. L'Egitto, culla della profumeria fin dal 4000 a.C., ha lasciato un'eredità che continua a ispirare l'arte moderna della creazione di profumi.
Analisi della Fragranza: Ombra, Luce e Mistero
Eternal Sunrise cattura la maestosità di un regno lontano, dove i primi raggi dorati dell’alba lambiscono l’orizzonte. La composizione si apre con un seducente omaggio olfattivo a Queen of the Night, attraverso un accordo Kyphi reinterpretato – un mélange mistico di preziose botaniche e resine. Arricchite dalla nobile presenza dell'incenso, le note di testa donano un calore balsamico e una delicata fumosità, che rievocano i segreti di templi ormai dimenticati.
Il cuore della fragranza svela l'essenza del Cypriol (noto anche come Papiro), materiale storicamente cruciale per la civiltà egizia. Questa nota terrosa e aromatica si sposa con l'eleganza speziato-legnosa dell’Akigalawood e la ricchezza ambrata dell’Ambrofix. Il risultato è un profumo intimo e raffinato, che aderisce alla pelle come un gioiello senza tempo.
Infine, il fondo si addolcisce e si illumina con il calore di Styrax e Cisto, bilanciati dalla dolcezza cremosa della Fava Tonka. Queste note resinose e avvolgenti chiudono il cerchio, richiamando la serena visione di un'alba radiosa che si leva sulle rive del Nilo, promettendo una rinascita senza fine.