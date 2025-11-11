The Merchant of Venice svela Eternal Sunrise

In programma per il 2025, dopo la sua acclamata "Queen of the Night", The Merchant of Venice introduce Eternal Sunrise , una composizione concentrata che incarna lo sfarzo e la spiritualità della terra degli dei e dei faraoni. Questa nuova creazione è concepita come un sensuale omaggio all'Antico Egitto , dove l'arte profumiera aveva un valore sacro, considerato il respiro stesso del divino.

L'Ispirazione: Il Kyphi, Antico Elisir Sacro

Il cuore di questa composizione opulenta è il Kyphi, il leggendario profumo dell’Antico Egitto. Questo blend aromatico, storicamente impiegato in rituali, cerimonie curative e offerte regali, era composto da resine, erbe, spezie e miele. Eternal Sunrise ne cattura l'anima ricca, calda e avvolgente, offrendo a chi la indossa un'esperienza sensoriale intrisa di sensualità, misticismo e spiritualità.

Il Flacone: Un Tesoro Ispirato a Tutankhamon

L'attenzione al dettaglio è evidente nel design del flacone. Minuziosamente decorato, richiama i motivi intricati e sfarzosi che adornavano il pettorale del faraone Tutankhamon, uno dei reperti archeologici più straordinari mai scoperti.

Elemento centrale è lo scarabeo alato, Kheperer, simbolo di rigenerazione e trasformazione. Questo coleottero sacro, che gli egizi ritenevano guidasse l'anima verso la luce della nuova alba, è riprodotto come pendente ornamentale sul collo del flacone e come sigillo esterno della lussuosa confezione dorata.

L'iconografia spirituale egizia è fedelmente rappresentata nella palette cromatica dello scarabeo:

Il sole rosso fuoco sulla sommità simboleggia Ra , l'onnipotente dio del sole e fonte di energia divina.

sulla sommità simboleggia , l'onnipotente dio del sole e fonte di energia divina. Il profondo blu lapislazzuli dello scarabeo incarna Khepri , il dio del sole nascente che spinge l'alba nel cielo, rappresentando nuovi inizi e potere creativo.

dello scarabeo incarna , il dio del sole nascente che spinge l'alba nel cielo, rappresentando nuovi inizi e potere creativo. Le ali spiegate, dipinte in tonalità di turchese, corallo e oro, sono simbolo di protezione, forza e connessione con il mondo celeste.

Come la fragranza precedente, Eternal Sunrise è una perfetta fusione tra la millenaria cultura egizia degli aromi e l'Arte Profumiera tipicamente Veneziana di The Merchant of Venice. L'Egitto, culla della profumeria fin dal 4000 a.C., ha lasciato un'eredità che continua a ispirare l'arte moderna della creazione di profumi.

Analisi della Fragranza: Ombra, Luce e Mistero

Eternal Sunrise cattura la maestosità di un regno lontano, dove i primi raggi dorati dell’alba lambiscono l’orizzonte. La composizione si apre con un seducente omaggio olfattivo a Queen of the Night, attraverso un accordo Kyphi reinterpretato – un mélange mistico di preziose botaniche e resine. Arricchite dalla nobile presenza dell'incenso, le note di testa donano un calore balsamico e una delicata fumosità, che rievocano i segreti di templi ormai dimenticati.

Il cuore della fragranza svela l'essenza del Cypriol (noto anche come Papiro), materiale storicamente cruciale per la civiltà egizia. Questa nota terrosa e aromatica si sposa con l'eleganza speziato-legnosa dell’Akigalawood e la ricchezza ambrata dell’Ambrofix. Il risultato è un profumo intimo e raffinato, che aderisce alla pelle come un gioiello senza tempo.

Infine, il fondo si addolcisce e si illumina con il calore di Styrax e Cisto, bilanciati dalla dolcezza cremosa della Fava Tonka. Queste note resinose e avvolgenti chiudono il cerchio, richiamando la serena visione di un'alba radiosa che si leva sulle rive del Nilo, promettendo una rinascita senza fine.