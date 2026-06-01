Victoria Beckham è "completamente ossessionata" da questo accessorio per capelli

Quando si pensa alla beauty routine di Victoria Beckham , vengono subito in mente prodotti esclusivi e trattamenti di lusso. Eppure uno degli strumenti di cui l'ex Spice Girl non riesce più a fare a meno è sorprendentemente semplice ed economico. In una recente intervista rilasciata al Sunday Times Style, la stilista e imprenditrice britannica ha raccontato di aver sviluppato una vera e propria passione per gli asciugamani in microfibra dedicati ai capelli. Un accessorio dal costo contenuto, generalmente inferiore ai 20 euro, che considera ormai indispensabile nella sua routine quotidiana. "Ne sono diventata praticamente ossessionata" , ha confessato Posh Spice, spiegando di aver scoperto questo prodotto grazie al suo storico hairstylist Ken Paves, professionista che negli anni ha collaborato con numerose celebrità internazionali.

Perché gli asciugamani in microfibra fanno bene ai capelli

Secondo la moglie del neo miliardario David Beckham, il principale vantaggio degli asciugamani in microfibra è la loro delicatezza sulla fibra capillare. A differenza dei tradizionali asciugamani in spugna, infatti, la microfibra assorbe l'umidità senza sottoporre i capelli a sfregamenti eccessivi, contribuendo a ridurre l'effetto crespo e il rischio di danneggiare le cuticole. Victoria ha anche rivelato di aver sostituito completamente gli asciugamani tradizionali con quelli in microfibra. "Ormai uso soltanto questi per i capelli", ha spiegato, sottolineando come siano diventati una presenza costante anche nei video condivisi sui social e nelle campagne della sua linea Victoria Beckham Beauty. Gli esperti del settore concordano sul fatto che questo tipo di tessuto possa risultare particolarmente utile per chi ha capelli fragili, trattati o soggetti a secchezza, grazie alla capacità di assorbire rapidamente l'acqua senza creare attrito.

Dai video social alla beauty routine quotidiana

L'accessorio è diventato talmente ricorrente nella vita di Victoria Beckham da trasformarsi quasi in un tratto distintivo della sua immagine. La stessa stilista ha scherzato sul fatto di essere ormai nota ai suoi follower per comparire spesso con un asciugamano avvolto intorno ai capelli nei video pubblicati sui social. In passato, ha raccontato, utilizzava semplicemente un asciugamano qualsiasi dopo la doccia. Solo in seguito ai consigli del suo parrucchiere ha scoperto i benefici della microfibra e ha deciso di adottarla stabilmente nella sua routine. Un dettaglio che conferma come, anche nel mondo della bellezza delle celebrità, non sempre siano necessari prodotti costosi per ottenere risultati efficaci. A volte il segreto può nascondersi in un accessorio semplice, pratico e accessibile a tutti.