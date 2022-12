Nuoto e solidarietà: tutti in vasca per la ricerca contro il cancro

Nuovo appuntamento che unisce sport e solidarietà. Torna per il terzo anno consecutivo la maratona di 24 ore di nuoto no stop "Una Bracciata per la Ricerca", organizzata dal MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con l'intero ricavato devoluto in beneficenza alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Lo start è fissato per domani a mezzogiorno nell'impianto sportivo G Sport Village, che resterà aperto per 24 ore con una corsia dedicata a questa lunga staffetta di solidarietà: a turni di 15', atleti e dirigenti sportivi si passeranno infatti il testimone lungo l'intero arco della giornata, fino alle 12 del 30 dicembre. Come nella scorsa edizione, la sera del 29 dicembre si terrà inoltre una tombolata di beneficenza, per festeggiare l'imminente arrivo del 2023 e per sostenere ancora di più il binomio sport e solidarietà. "Abbiamo a cuore quest'iniziativa - le parole del presidente MSP Roma Claudio Briganti - da sempre il nostro ente è attento alle tematiche sociali e con questa maratona di 24 ore vogliamo continuare a dare il nostro contributo a sostegno della ricerca. Ringrazio l'impianto sportivo G Sport Village che nonostante le difficoltà del caro bollette farà un grande sforzo per tenere accesa la struttura per 24 ore, il nostro responsabile nuoto Cristian Silvestro per l'impegno messo per l'organizzazione di quest'iniziativa e tutti gli atleti partecipanti, alcuni dei quali si sono organizzati con i sacchi a pelo per nuotare anche di notte. Saremo tutti presenti anche come dirigenti, perchè lo sport è un importante strumento per promuovere stili sani di vita e per dare voce a tematiche sociali e di solidarietà che possono aiutare la ricerca a fare importanti progressi nel futuro".