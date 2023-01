Georgina e il lusso sfrenato sfoggiato sui social: ecco quanto costano gli orecchini!

Georgina Rodriguez ha deciso di mostrare in alcune foto postate su Instagram i preziosi orecchini che ha sfoggiato durante la presentazione di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr. In tale occasione la modella 28enne ha optato per un look sobrio e casto, in linea con le rigide regole dell'Arabia Saudita, ma non ha potuto fare a meno di sfoggiare degli accessori importanti. Accessori che non tutti possono permettersi...