Grisport presenta Maranello, lo scarponcino "safety"

Lo scarponcino “Maranello” presenta una suola Vibram con numerose caratteristiche: da una linea di flessione per una rullata naturale del piede ad una differente densità di materiale per sostenere l’arco plantare e stabilizzare la camminata, passando per incisioni sul famice per una migliore trazione su terreni sconnessi. Non mancano, inoltre, canaletti per la fuoriuscita dei liquidi per maggiori grip e sicurezza, disegno “spider” per controllo longitudinale e laterale, tasselli in punta e sul tacco per favorire l’aderenza su diverse tipologie di terreno.

Il puntale della calzatura Grisport è forato, in modo tale da garantire un piede asciutto e protetto. La suoletta è estraibile, anatomica, antistatica, traspirante ed antibatterica, mentre la fodera interna è resistente allo strappo, all’abrasione ed è altamente traspirante. Grazie alla caratteristica “See & Protect” sono presenti materiale riflettenti, che apportano maggiore visibilità grazie al trattamento riflettente-luminescente. Il sottopiede è antiperforazione estremamente flessibile, mentre l’area laterale della scarpa è sfoderata per permettere una massima aerazione del piede. Il sistema “Block-up”, infine, è antitorsione e garantisce il supporto della caviglia.