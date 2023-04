Bracciali, anelli e collane: la linea targata Roma e NOVE25

Una linea di gioielli dedicata alla Roma. Nove25 ha infatti omaggiato la società giallorossa e la sua storia attraverso una capsule collection di gioielli in argento pensata per i suoi grandi tifosi e gli appassionati di tutto il mondo. I simboli più cari di una lunga tradizione sono i protagonisti della collezione: lo stemma utilizzato dal 1933, il Lupetto e il monogramma ASR, sono incisi su anelli chevalier e celebrativi, orecchini, pendente e bracciale. I gioielli sono personalizzabili con iniziali e numeri attraverso #MYNOVE25, il configuratore online del brand italiano che in pochi secondi rende unici i gioielli più amati. Tutti i gioielli Nove25 x AS Roma sono realizzati interamente in Italia, in Argento Sterling 925% con finitura brunita lucida; progettati e lavorati con tecnologie avanzate e rifiniti a mano nei laboratori Nove25 per garantirne il massimo dettaglio e la più elevata qualità. Per avere, in sintesi, la Roma addosso, sempre con sé.