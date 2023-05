Chiara Nasti e Mattia Zaccagni coppia in affari: ecco il loro brand

ROMA - Coppia in amore e in affari. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno dato vita a Match Studio, il loro brand di moda. La denominazione non è stata scelta a caso perché comprende ‘Ma’, prime due lettere del nome di Zaccagni, la ’T’, iniziale del figlio Thiago e infine ‘Ch’, le prime due lettere del nome della Nasti. Il sito e-commerce, già online, contiene diversi capi sportivi quali tute, top, calzini, felpe unisex. “Sono delle tute semplici, ma che hanno una bellissima vestibilità. Man mano usciranno nuove cose e ci saranno novità. Li trovate sia da donna che da uomo, in più colori, il brand è unisex. É veramente figo, io ad oggi ho bisogno di molta comodità ed è super per me in questo momento. Il brand è made in Italy”, ha commentato la Nasti. I prezzi? Dai 9,90 euro per i calzini sino agli 80 euro per le felpe.