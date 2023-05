Ferzan Ozpetek si lega a Persol: ecco il motivo della collaborazione

Persol , l’iconico marchio italiano del settore eyewear, e il regista di fama internazionale Ferzan Ozpetek , presentano OzApp, la prima Social Talent App per attori, cantanti e videomaker professionisti e amatoriali. Il 21 maggio si è tenuto a Cannes l’evento di lancio riservato a ospiti VIP. Uniti da una passione profonda per il mondo del cinema e accomunati da uno sguardo visionario verso il futuro, Persol e Ozpetek – vincitore del Premio per lo stile “Persol” alla 64esima Mostra del cinema di Venezia – hanno deciso di avviare una nuova collaborazione volta a far emergere i giovani talenti del palco e del grande schermo.

Il motivo della collaborazione

Nel corso dell’evento, Persol e Ferzan Ozpetek hanno presentato OzApp, la prima Social Talent App al mondo dedicata ad attori, cantanti e videomaker, sia professionisti che dilettanti. Sviluppata con l’obiettivo di aiutare la nuova generazione di talenti a far crescere le proprie doti artistiche e a emergere sulla scena internazionale, OzApp, come spiega Ozpetek, “è come uno show sempre in onda. Non ha limiti, né fisici, né geografici o sociali: è un mondo che offre alla migliore band, al miglior cantante o attore o regista la possibilità di farsi notare. Lo scopo, e al tempo stesso la grande sfida, di OzApp è dare ai giovani l’opportunità di realizzare i propri sogni”.

Cosa offre l'app

L’app consentirà ai giovani talenti di prendere parte a produzioni, ottenere visibilità, trovare opportunità professionali e anche votare le esibizioni degli altri partecipanti, offrendo quindi non solo una piattaforma digitale all’avanguardia, ma anche un veicolo di emozioni, pensato per incoraggiare i consumattori a usare il mezzo non solo come clienti, ma come persone. Sottolineando la passione del brand per tutte le forme di espressione visionarie, Riccardo Pozzoli, Persol Brand Director, commenta: “Attraverso la collaborazione con Ferzan Ozpetek al lancio di OzApp, siamo entusiasti di poter offrire ai giovani artisti la preziosa opportunità di mostrare al mondo intero il proprio talento. Persol crede fermamente che innovazione e creatività siano le forze motrici della crescita culturale e sociale, e con OzApp desidera mettere a disposizione uno strumento smart e lungimirante per rispondere a questa esigenza, spianando la strada a una nuova generazione di icone”.