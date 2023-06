Just Hat presenta SS24: cappelli per esprimere se stessi

I patch diventano così veicolo espressivo, sostituibile in base a umore e personalità di chi lo indossa. Per la SS24 Just Hat si concentra sullo sviluppo di tre modelli principali, i due classici berretti Trucker e Baseball, e il Bucket, vera novità di stagione. impreziosito da un patchwork di palme e cactus riprodotto a stampa all over. La natura, con la sua leggerezza, è protagonista assoluta delle nuove creazioni che vengono riprodotte in tonalità fresche e neutre come il verde delle foglie, il giallo del sole, l’azzurro cielo e il beige della sabbia.

Gli elementi naturali infatti sono in grado di farci provare emozioni forti, rimanendo connessi con la nostra identità più intima e autentica, di cogliere il legame armonioso tra noi stessi e ciò che ci circonda. Nuove anche le patches, con esclusivi soggetti e frasi motivazionali, loghi e frasi emozionali, tante e collezionabili. Inoltre, permane la possibilità di creare speciali soggetti su commissione, un made-to-otder creativo che rende ogni modello ancora più unico e riconoscibile. Realizzati con materiali di prima qualità per garantire durevolezza nel tempo, i cappelli Just Hat sono realizzati in cotone in diverse varianti colore come la versione Tie Dye. Glam la versione in lurex in due varianti colore.