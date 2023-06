Claudio Marchisio nuovo testimonial del brand beachwear 4GIVENESS

Eleganza, stile e ricercatezza sono le caratteristiche dell’uomo 4GIVENESS e del nuovo testimonial della collezione SS24, Claudio Marchisio. I colori sono brillanti, accesi e vivi, che donano un senso di forza e risolutezza. Colori forti e vibranti e alla moda come il giallo, il magenta e l’arancione fluo che si accostano a toni pastello e cerulei come il glicine, l’azzurro tiffany e il mattone. Le stampe hanno un sapore europeo e mediterraneo, con tagli tipici della costa azzurra, costumi con spacchetti laterali, maglie con scolli a barchetta, i cardigan over e i completi camicia e pantaloncino. Pezzo forte della collezione SS24 è il costume a pantaloncino in due versioni di tessuto, Nylon flat e poliestere riciclato GRS. Il modello classico è in due versioni di lunghezza con colorazioni a tinta unita mat. Per questa linea 4GIVENESS ha studiato anche un modello semi elastico con flap regolatori al fianco e bottoni automatici con taschina a zip. Tutti i dettagli sono lime, il colore del brand. Poi ci sono le stampe, uniche nel loro genere. Realizzate a mano con uno studio del dettaglio. Alla base una ricerca grafica e stilistica. Rigorosamente in materiale poliestere riciclato e ispirati a tre mondi.

Claudio Marchisio testimonial della collezione SS24 di 4GIVENESS

Attento ai dettagli, ricercato e sofisticato, l’uomo 4GIVENESS, così come Claudio Marchisio, non lascia al caso la scelta del suo abbigliamento al mare. La collezione SS24 è studiata per l’uomo attento ai dettagli, che ama osare. Un uomo a cui piace giocare con tessuti e stampe, sempre più ricercate e d’impatto, capaci di attirare l’attenzione. Che sia in spiaggia, in un resort oppure in una lounge all’aperitivo, l’uomo 4Giveness è la perfetta sintesi di stile e ispirazione. L’uomo come la donna, è attento ai dettagli e vuole essere coordinato al mare come in città. Così 4GIVENESS lancia anche la collezione dei fuoriacqua per la SS24. All’uomo moderno piace indossare la camicia anche in spiaggia. Così il brand di beachwear ha pensato a dei modelli con tessuti freschi, vestibilità comode e stampe, da abbinare a pantaloncini da mettere sopra al costume. In tinta unita oppure con le stampe, sono i completi di viscosa in mescola con il nylon, freschi e asciutti, per chi ama la formalità anche al mare. In alternativa la versione in popeline di cotone, per l’uomo più riservato.