D.A.T.E. per Empoli F.C.: debutta la partnership con Brotherhood

Empoli, agosto 2023. Passione, radici e soprattutto fratellanza, intesa come il condividere la stessa storia, il crescere insieme, il parlare la medesima lingua sono i valori alla base della partnership che D.A.T.E. ha siglato con l’Empoli F.C..

Una collaborazione ufficializzata dalle sneaker che il brand ha creato appositamente per i giocatori e la dirigenza della squadra di calcio nelle quali, ancora una volta, ha plasmato il suo dna con la sperimentazione. Il suo iconico modello Court in pelle bianca e con punta traforata, infatti, ha accolto sulla sua tomaia il logo e i colori dell’Empoli F.C. in un crash creativo ricco di suggestioni.

Il perché è perfettamente riassunto nel video emozionale e nelle foto a che completano la comunicazione, dove due giovani fratelli tifosi, allo stadio per la partita della loro squadra, si imbattono nelle D.A.T.E. personali dei calciatori e, grazie all’intervento di un misterioso personaggio, finiranno per averne un paio ciascuno anche loro.

“Questo progetto nasce dal forte legame che abbiamo con il nostro territorio. Una fratellanza, appunto la nostra, che celebra una passione condivisa e non solo per lo sport; due realtà che raccontano storie vincenti in uno scenario internazionale con valori e ideali condivisi. Brotherhood racconta di noi.” ha dichiarato Francesco Bozzi, Brand Manager di D.A.T.E., accompagnando la notizia della collaborazione.