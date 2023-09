Ciesse Piumini lancia la "Race" Jacket

Autodromo Nazionale di Monza - In occasione della tappa del Gran Premio d’Italia di Formula 1,Ciesse Piumini, storico brand italiano di abbigliamento urbano e sportivo che fa capo al Gruppo Mittel, torna in pista con Alfa Romeo F1 Team Stake, di cui è partner ufficiale dal 2022, per presentare in anteprima la nuova RACE jacket.