Georgina Rodriguez diva a Venezia: bufera sui social per il suo look

Georgina Rodriguez protagonista al Festival di Venezia. La compagna di Cristiano Ronaldo , per il quinto anno consecutivo presente in Laguna, ha sfilato sul red carpet con un vestito rosso, con lunghissimo strascico, scollo a cuore e drappeggiato su tutte le lunghezze. La 29enne ha abbinato dei guanti bianchi, ispirandosi così al look di Julia Roberts nel celebre film Pretty Woman . Ai piedi uno stivaletto col plateaux che ha attirato parecchie critiche sui social network...

Il look di Georgina Rodriguez a Venezia 2023 fa discutere

L'outfit di Georgina Rodriguez a Venezia 2023 non ha ricevuto molti consensi. "Che caduta di stile lo stivale da stripper", ha scritto un'utente su Instagram. "L'emblema del pacchiano", ha sentenziato qualcun altro. E poi ancora: "Molto volgare", "In aggiunta capelli unti e collare cafonissimo", "I soldi non danno eleganza e charme". La modella e influencer ha preferito non rispondere alle critiche.