Police Potion Arsenic&Absinthe

La forma senza tempo della bottiglia si ispira al misterioso universo delle pozioni. I colori brillanti delle preziose bottiglie, ci mettono in guardia sui pericolosi ingredienti dei nostri elisir proibiti, viola profondo per lei e verde abbagliante per lui.

La finitura semitrasparente illumina la pura bellezza del design del vetro. Solo 3 lati della bottiglia sono decorati, donando un particolare effetto ottico che fa sembrare le fragranze viola per lei e verde per lui: questa è magia!

Un’antica pergamena è stata bruciata per nascondere i segreti delle misteriose formule magiche di Potion. Questi preziosi astucci, dall’aspetto antico, hanno lo scopo di evocare l’atmosfera ipnotica e leggendaria dove tutto ha avuto inizio, quando queste ammalianti creazioni hanno preso vita...

FRAGRANZA PER LUI - Fougère – Aromatico – Speziato

TOP Accordo Cannabis, Mandarino, Pepe Nero

CUORE Assenzio, Salvia, Anice Stellato

FONDO Vetiver, Legno di Cedro, Legno di Guaiaco

Potion for him

Sorprende con un elisir dal sentore di Assenzio, il distillato proibito, una temporanea fuga dalla realtà che combina il magnetico misticismo con la moderna seduzione.

Un elisir visionario ispirato al leggendario liquore, che sorprende per la sua affascinante complessità.

La creazione si apre con un gioco di contrasti sottili tra le note glaciali aromatiche dell’Assenzio e sensazioni coriacee.

Le note di apertura sorprendono con sentori vivaci di Pepe Nero e Mandarino, a cui si fondono in una magica alchimia note soavi di Salvia e Anice Stellato.

-FRAGRANZA PER LEI - Florambrata – Legnosa – Gourmand

TOP Accordo Arsenico, Cannella, Cocco

CUORE Orchidea Viola, Ylang Ylang, Foglie di Tabacco

FONDO Myrra, Patchouli, Fava Tonka

Potion for her

Questo filtro lussuoso e magico evoca una pozione profondamente sensuale con un accordo di Mandorla intenso e seducente Orchidea Viola.

Un effetto sfuggente e afrodisiaco per una fragranza ricca e sensuale.

Una scia intensa che rivela il carattere impalpabile e misterioso dell’Arsenico, che si diffonde lentamente accompagnato dai dolci sentori di Cannella e Cocco.

Nel cuore, l’elisir di Orchidea Viola si unisce alle note di Ylang Ylang avvolte da foglie di Tabacco. Sul fondo, intense vibrazioni di Mirra, Patchouli e Fava Tonka donano alla fragranza una sensualità inebriante.

Arsenic & Absinthe sono due profumi che si mescolano in un unico profumo mozzafiato: come vere e proprie pozioni.

Lasciati avvolgere dalle fragranze e guarda il mondo da una nuova prospettiva: una nuova visione psichedelica della vita.

Sei al centro dell’attenzione, passo dopo passo con il tuo stile di atteggiamento: feel the illusion!