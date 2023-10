Grisport lancia "Speed"

La soletta di Grisport “Speed” è ergonomica, con zone imbottite per extra-comfort, mentre il sottopiede – ai carboni attivi – è antiodore per un’eccellente traspirabilità. L’inserto è in materiale ultraleggero al 100% riciclato, i cuscinetti d’aria sono ammortizzanti e la lamina antiperforazione è in materiale composito. L’intersuola è in poliuretano con microbolle e la suola antistatica, antiscivolo e resistente al calore per contatto.

La calzatura, realizzata in tessuto Digitex azzurro, presenta una tomaia in microfibra stampata, la suola è in gomma Vibram o poliuretano compatto. Il puntale protettivo è in alluminio.