Kim Kardashian, il reggiseno che simula il freddo contro la crisi climatica

Kim Kardashian non smette di stupire. Look da professoressa sexy, occhiali, tutina color carne aderente e capelli in bella mostra: così su Instagram l'imprenditrice ha presentato il suo Nipple Bra . Si tratta di un reggiseno con protuberanze integrate inventato per ricreare un effetto da inturgidimento perenne. Il modello fa parte della linea di lingerie e shapewear Skims, lanciata nel 2019 dall'imprenditrice ed influencer.

Kim Kardashian combatte la crisi climatica con il Nipple Bra

“Ho lanciato un nuovissimo reggiseno con capezzoli integrati. In questo modo, non importa quanto faccia caldo… sembrerà sempre che tu abbia freddo”, ha spiegato Kim Kardashian a proposito del suo nuovo reggiseno con capezzoli incorporati, che sarà disponibile sul mercato al prezzo di 60 euro. L'ex moglie di Kanye West ha inoltre fatto sapere che per ogni reggiseno acquistato, il suo brand donerà il 10% a “1% For The Planet”, una rete globale con migliaia di aziende e organizzazioni ambientali che lavorano insieme per sostenere le persone e il pianeta.