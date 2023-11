Perché Georgina Rodriguez sta facendo discutere con il suo ultimo look

Georgina Rodriguez continua a far parlare di sé tramite i suoi look. Al popolo del web non è particolarmente piaciuto l'ultimo outfit sfoggiato dalla compagna di Cristiano Ronaldo. Per molti un outfit eccessivo, lontano da ogni tipo di stile. "Ragazza fortunata", ha scritto Georgina su Instagram, dove ha postato alcuni scatti in cui sfoggia una giacca Gucci abbinata a dei vistosi tacchi bianchi con plateau, jeans e una borsa di vernice bordeaux.