Inverno 2023: Grisport lancia “Hike Plus”

Tecnologia e leggerezza coniugate in uno scarponcino sufficientemente robusto per garantire sicurezza ed agilità . Grisport ha così creato una serie di calzature, appartenenti alla Linea “Hike Plus” , per tutti gli appassionati di Trekking.

Ora che la “stagione della Montagna” entra nel vivo – con la fine dell’Autunno e l’arrivo dell’Inverno – tutti dovrebbero contare su questi scarponcini, adatti per una camminata sulla “nuda” roccia, ma anche su sentieri nevosi o per una passeggiata tra i boschi in alta quota.

Il supporto ergonomico “Dynamic Arch” regola l’appoggio del tallone, proteggendo il piede durante le fasi della camminata, aumentando il controllo della caviglia. Evita inoltre che la calzatura “scalzi”, dando un senso di maggiore sicurezza anche in terreni più impegnativi. Il collarino termoformato, internamente senza cuciture, protegge la caviglia evitandone i disturbi. Il gancio quick-fast, ad alto scorrimento, serve per omogeneizzare il fissaggio e si regola automaticamente durante la camminata. La suola Vibram è in gomma bi-densità, con extra protezione su punta e tallone.